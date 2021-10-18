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İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüphelinin, örgütsel bağlantıları nedeniyle 2015'te Polis Akademisi'nden atıldıkları ancak FETÖ ile irtibatlarının sürdüğü tespit edildi.

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 15'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, öğrenim gördükleri Polis Akademisi Başkanlığından FETÖ bağlantıları nedeniyle 2015'te ilişkileri kesilen 23 kişinin, halen örgütle irtibatlarının devam ettiği belirlendi.

Şüphelilerin, örgütün mahrem imamları tarafından örgütsel arama yöntemiyle ardışık olarak arandığı, okul dönemi ve sonrasında kullandıkları GSM numaralarının HTS kayıtları incelendiğinde de örgütün mahrem imam konumundaki şahıslarla irtibatlarını devam ettirdikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, örgüt tarafından, örgüte bağlılığı en üst seviyedeki kişiler olarak kodlanan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için il genelinde 25 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Ekipler, 23 şüpheliden 15'ini gözaltına aldı.

Şüphelilerden 4'ünün yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, firari zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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