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İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 45 bin 260 lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından belirlenen tarifeye göre kentte boş mezar yeri fiyatları bulunduğu gruba göre 2 bin 900 lira ile 45 bin 260 lira arasında değişiyor.

İSTANBUL 16.12.2022, 11:18
İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 45 bin 260 lira

İBB Meclisi aralık ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda 2023 Yılı Ücret Tarife Teklifleri kapsamında mezarlık ücret ve hizmet bedelleri de ele alındı.

Meclis tarafından 1 Ocak 2023'den itibaren geçerli olacak cenaze hizmetleri ve mezarlık fiyatları belirlendi.

Komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edilen tarifeye göre gasilhane, tahta tabut, cenaze tabut örtüsü, cenaze defin işlemleri ve İstanbul dışına nakil gibi hizmetler ücretsiz olmaya devam edecek.

Ücretli hizmetler ve mezarlık yeri bedelleri

Tabutlu defin 440 liradan 480 liraya, briket lahit 770 liradan 1200 liraya, yer bedeli hariç kabir nakli 2 bin 200 liradan 2 bin 420 liraya, tek katlı lahit mezar 1920 liradan 3 bin liraya, çift katlı lahit mezar 2 bin 420 liradan 4 bin liraya yükseltildi.

Mezarlık yeri bedelleri ise gruplara göre değişim gösterdi.

Birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Abide-i Hürriyet'te 6 bin 600 lira olan yer bedeli 7 bin 260 lira oldu.

Cenazenin yanındaki boş yer bedeli 20 bin 570 liradan 22 bin 630 liraya, boş mezar yeri bedeli ise 41 bin 140 liradan 45 bin 260 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli ise 6 bin 600 liradan 7 bin 260 liraya yükseltildi.

Emirgan, Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce, Avcılar'ın içinde bulunduğu ikinci gruptaki mezarlıklarda 1200 lira olan yer bedeli 1320 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 8 bin 250 liradan 9 bin 75 liraya, boş mezar yeri bedeli 16 bin 500 liradan 18 bin 150 liraya artırıldı. 1200 lira olan çocuk cenazesi için yer bedeli ise 1320 lira oldu.

Hekimbaşı, Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci, Kayabaşı'nın içinde olduğu üçüncü gruptaki mezarlıklarda yer bedeli 100 liradan 110 liraya, boş mezar yeri 5 bin 500 liradan 6 bin 50 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli ise 2 bin 750 liradan 3 bin 25 liraya çıkarıldı.

Daha önce köy statüsünde olan mezarlıkların bulunduğu dördüncü grupta ise cenaze için yer bedeli 100 liradan 110 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 1320 liradan 1450 liraya, boş mezar yeri 2 bin 640 liradan 2 bin 900 liraya yükseltildi.

Gayrimüslimlere ait mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 500 liradan 550 liraya, cenazenin yanındaki boş mezar yeri 5 bin 280 liradan 5 bin 810 liraya, boş mezar yeri 8 bin 580 liradan 9 bin 440 liraya çıkarıldı.

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