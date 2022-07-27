İstanbul'da duman çıkararak arızalanan metrobüsün yolcuları tahliye edildi

Söğütlüçeşme yönünde giden metrobüs, Altunizade durağına yaklaşırken henüz bilinmeyen nedenle duman çıkararak arızalandı.

Durumun fark edilmesi üzerine aracı durağa yanaştıran sürücü yolcuları tahliye etti.

Arızalanan metrobüs, dumanların azalmasından sonra yolcu almadan duraktan ayrıldı.

Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, yolcuların duman çıkan metrobüsten hızla uzaklaşması yer aldı.

Bir süre sonra aynı duraktaki başka bir metrobüs de arızalandı. Durağın önünde bekletilen metrobüs, çekiciyle kaldırıldı.