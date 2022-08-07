İstanbul'da da görülen 'vampir kelebek' vatandaşları rahatsız ediyor

Son yıllarda Karadeniz Bölgesi'nde sıkça bulunan "vampir kelebek"ler, İstanbul'da Beykoz, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde de görülüyor.

Yazın daha çok akşam saatlerinde ortaya çıkan vampir kelebekler, bahçelerdeki sebze ve meyvelere zarar vermelerinin yanı sıra vatandaşların yaşam alanlarına da giriyor.

Beykoz ilçesinin Elmalı Köyü'nde yaşayan Melek Karaoğlu, halk arasında "vampir kelebek" diyen anılan kelebeklerden şikayetçi olduklarını belirterek, "Kelebeklerden kurtulamıyoruz, bahçelerden ürün alamıyoruz. Kelebekler karton gibi, vuruyoruz ama bir şey olmuyor. Kelebek dediğin kanadı dağılır ama buna bir şey olmuyor, sanki plastik bir hayvan." dedi.