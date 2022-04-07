İstanbul'da bir grup öğrenci toplu ulaşıma yapılan zamları protesto etti

Kendilerini "Gençlik Örgütleri" olarak tanımlayan ve çeşitli STK'lardan oluşan bir grup öğrenci, İBB yakınındaki Haşim İşcan Üstgeçidi üstünde toplanarak, "Ulaşım haktır satılamaz", "Yoksulluğa, geleceksizliğe baş kaldırıyoruz" ve "Ücretsiz ve nitelikli ulaşım haktır, satılamaz" yazılı pankart ve dövizler açtı.

Grup adına konuşan Ulaş Uslu, İBB'nin haftalardır ulaşıma zam getirmekle uğraştığını aktararak, "Sosyal medyada ve televizyonlarda ulaşıma getirilmek istenen zamlar bizzat İBB yetkilileri tarafından mecburi ve haklı gösterilmeye, toplumun yaşamını daha da çekilmez hale getiren zamlar meşrulaştırılmaya çalışıldı." dedi.

Fahiş ücretleri ve en temel insani hakların satılmasını kabul etmediklerini belirten Ulaş, "Gün geçtikçe en temel haklarımızdan daha da yoksun bırakılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sloganlar atan grup, daha sonra olaysız dağıldı.

Üniversite öğrencileri ulaşım zammına tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) toplu taşımada yaptığı yüzde 40 zam, bazı öğrenci grupları tarafından protesto edildi.

Mecidiyeköy metrobüs durağında bir araya gelen bir grup üniversite öğrencisi, İBB'nin toplu ulaşıma yaptığı yüzde 40 zamma alkışlarla tepki gösterdi.

"Akbil basma turnikeden atla" ve "ulaşım hakkı engellenemez" sloganları atan grup, turnikelerden atlayarak metrobüse yürüdü.

Öte yandan Kadıköy Uzunçayır metrobüs durağında da bir araya gelen bazı öğrenciler, ulaşım zammına tepki gösterdi.

Bu arada, Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Başkanlığı üyeleri ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri dün farklı saatlerde Söğütlüçeşme ve Mecidiyeköy metrobüs duraklarında toplanarak, toplu ulaşıma yapılan zammın geri alınmasını istemişti.