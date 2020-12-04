İstanbul'da baraj suları alarm veriyor!

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 daha az seviyede. Koronavirüs salgını nedeniyle ilerleyen günler için su tasarrufu uyurasında bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros," Su kullanımına dikkat etmezsek, şu anda barajlarda olan su seviyesi önümüzdeki yaz döneminde düşerek bizim için sıkıntılı bir dönem oluşturabilir" dedi.
İstanbul'daki barajların doluluk oranı, son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde. Geçen yılın aynı döneminde barajlardaki doluluk oranı yüzde 94 seviyesindeyken, bu yıl ise barajlardaki doluluk yüzde 63,92.
Koronavirüs sebebiyle su tüketimine dikkat çeken uzmanlar, kuraklık nedeniyle ilerisi için uyarıda bulundu.
- Gizli su kaçaklarına karşı tedbirli olun ve su sayacınızı kontrol edin.
- Küvet, tuvalet rezervuarı, musluk gibi su kaçaklarına yol açabilecek yerleri kontrol edin/ettirin.
- Su tertibatınızı yalıtın.
- Su tertibatınızın ısı ayarını yüksek değil ortalama bir seviyede tutun.
- Su randımanı yüksek, sensörlü veya sıcak ve soğuk su oranlarını değiştirebileceğiniz muslukları kullanın.
- Tasarruflu ve suyu daha iyi püskürten duş başlıklarını tercih edin.
- Banyo yaparken küveti doldurmak yerine duş alın.
- Duş sürenizi kısa tutun ve saçınızı şampuanlarken suyu kapatın.
- Tuvaletinizde tasarruflu sifon ve/veya çift kademeli sifon sistemi kullanın.
- Tasarruflu sifonunuz yoksa sifonunuzun haznesineiçi su dolu iki adet 1 veya 1,5 litrelik pet şişe koyun.
- Dişlerinizi fırçalarken ve yüzünüzü temizlerken suyu kapatın.
- Elde bulaşık yıkarken musluğu sürekli açık bırakmayın.
- Meyve ve sebzeleri musluk altında değil, su dolu bir kabın içinde yıkayın.
- Makarna ve mantı gibi besinlerinizi haşladığınız suyu dökmeyin, çorba yapımında kullanın.
- Çamaşır ve bulaşık makinenizi tam dolduğunda çalıştırın.
- Koyu renk çamaşırlarınızı düşük sıcaklıkta yıkayın.
- Çamaşır ve bulaşık makinenizi yenileyeceğiniz zaman A ve üstü enerji sınıfındakileri tercih edin.
- Temizlik malzemesi olarak, durularken daha az su kullanacağınız doğal ürünleri seçin.
- Balkonunuzu ve kapınızın önünü hortum kullanarak yıkamayın.