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İstanbul'da arızalanan metrobüsün yolcuları durağa kadar yürüdü
İstanbul'da arızalanan metrobüsün yolcuları, durağa kadar yürümek zorunda kaldı.
İSTANBUL 07.10.2022, 11:41
Sabah saatlerinde Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu seferini yapan bir metrobüs, Zincirlikuyu durağına gelmeden yaklaşık 100 metre gerideki tünelde arızalandı.
Bir süre bekleyen vatandaşlar daha sonra araçtan inerek metrobüs yolundan Zincirlikuyu durağına yürüdü.
Görüntü çekerek sosyal medyada paylaşan vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi.
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