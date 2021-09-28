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İstanbul'da 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesi kararının iptali için dava açıldı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında kabul edilen 750 minibüsün taksiye çevrilmesi kararının yürürlüğünün durdurulması ve iptali için bölge idare mahkemesinde dava açtı.

İstanbul'da 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesi kararının iptali için dava açıldı

Bağcılar'daki İstanbul Bölge İdare Mahkemesine gelen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu ve beraberindekiler, 750 M plakalı minibüsün taksiye çevrilmesi kararının iptali istemini içeren dilekçeyi sundu.

Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Aksu, 81 ilde toplu taşımanın taksiye dönüşümüyle alakalı bir kararın olmadığını belirterek, "UKOME'nin aldığı minibüsün taksiye dönüşüm kararı kanunlara, hukuka, yönetmenliğe kesinlikle aykırıdır. Bugün bu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açtık, davayı takip ediyoruz." dedi.

Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli, UKOME kararının hukuk dışı olduğunu savunarak, "Hem minibüsçü hem de taksici esnafımızın mağdur olmaması için yargımızın bu konuda adalete uygun, hızlı karar vermesini bekliyoruz. Çünkü bu dönüşüm kararı ileride telafisi çok zor, imkansız zararlar doğuracaktır." diye konuştu.

Avukat Hülya Sürgülüoğlu, İBB'nin minibüslerin taksiye dönüşümüyle ilgili başvuru tarihinin kısa bir süre sonra sona ereceğini belirterek, "Başvuru tarihinden sonra kura usulü plakalar taksiye dönüştürülecek. Amacımız yargılamanın hızlı şekilde sonuçlanması ve bunun takibini yapmak. Dava dilekçemizde açıkça belirttiğimiz üzere buradaki her şey hukuka aykırı." ifadelerini kullandı.

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