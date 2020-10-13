İstanbul'da 6 ton etil alkol ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, son dönemde yurt genelinde meydana gelen alkol zehirlenmeleri ve ölümleriyle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışma başlattı.

Ekipler, Mersin'de meydana gelen sahte içki zehirlenmesine bağlı ölüm olayıyla bağlantılı olduğu tespit edilen Avcılar'daki bir imalathaneye baskın düzenledi.

Sahte içki üretimi yapılan imalathanede yaklaşık 6 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Z.İ.(40), H.Ç.(27) ve Ş.C.(22) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.