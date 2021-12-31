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İstanbul'da 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da 3 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer'deki 5 adrese operasyon düzenledi.

Sarıyer'de "Uyuşturucu Çoğaltım Merkezi" olarak kullanıldığı belirtilen villa ile diğer adreslerde yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 553 kilo 800 gram metamfetamin, 137 kilogram aseton, 1 hassas terazi, 1 para sayma makinesi, uyuşturucu çoğaltımında kullanılan aparatların yanı sıra suçtan elde edildiği değerlendirilen 352 bin 120 lira, 13 bin 600 dolar, 3 bin 500 avro ele geçirildi.

Söz konusu operasyonla ele geçirilen metamfetaminin, Türkiye genelinde tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu bildirildi.

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