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İstanbul'da 5 gün yağış bekleniyor

İstanbul'un batı ve kuzey ilçelerinde öğle saatlerinde başlayacak gök gürültülü yağmur geçişlerinin 5 gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da 5 gün yağış bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın güneydoğusunda bulunan alçak basınç sistemine bağlı olarak atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava kent genelinde etkisini gösterecek. 

Bugün öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ve Arnavutköy'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.

Yağışın akşam saatlerinden itibaren il geneline yayılarak 5 gün boyunca aralıklarla yerel ve kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Genellikle birkaç saati aşmayan ancak önemli miktarda yağış bırakan yaz yağmurları nedeniyle ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, güncel meteorolojik tahmin ve uyarıları takip etmeleri istendi.

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