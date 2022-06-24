İstanbul'da 16 bin litre sahte alkol ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari ve fiziki takip neticesinde, 2 şüphelinin sahte alkol imal ederek restoran ve eğlence mekanlarına sattığını tespit etti.

Yapılan operasyonda 2 şüpheli suçüstü yakalanırken imalathane olarak kullanılan depoda ünlü markalara ait 16 bin litre sahte alkol ele geçirildi.

Bu malzemeler üzerinde barkod doğrulama cihazı ile yapılan teknik incelemede içlerinden bazılarının orijinal bandrollü içki olduğu, bunların olası bir denetleme için tedbir amaçlı aralara yerleştirildiği belirlendi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.