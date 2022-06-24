İstanbul'da 16 bin litre sahte alkol ele geçirildi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir depoya düzenledikleri operasyonda, 16 bin litre sahte alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İSTANBUL 24.06.2022, 19:50
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari ve fiziki takip neticesinde, 2 şüphelinin sahte alkol imal ederek restoran ve eğlence mekanlarına sattığını tespit etti.
Yapılan operasyonda 2 şüpheli suçüstü yakalanırken imalathane olarak kullanılan depoda ünlü markalara ait 16 bin litre sahte alkol ele geçirildi.
Bu malzemeler üzerinde barkod doğrulama cihazı ile yapılan teknik incelemede içlerinden bazılarının orijinal bandrollü içki olduğu, bunların olası bir denetleme için tedbir amaçlı aralara yerleştirildiği belirlendi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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