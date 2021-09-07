İstanbul'da 15-19 yaş arası 414 bin 116 genç Kovid-19 aşısı oldu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da bugün itibarıyla 15-19 yaş arası 414 bin 116, 12-15 yaş arası ise 18 bin 898 gencin aşı olduğunu bildirdi.

07 Eylül 2021 Salı 15:43