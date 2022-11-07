İstanbul'da 11 ayda 148 bin yabancı hakkında işlem yapıldı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kaçak göç ile mücadelenin İçişleri Bakanlığının koordinasyon ve desteği, ilgili kurumların iş birliği ve kararlı mücadelesiyle devam ettiği belirtildi.

Güvenlik güçlerince yasal yollardan ülkeye giriş yapmadıkları tespit edilen veya ikametiyle ilgili ispata elverişli belge ibraz edemeyen kaçak göçmenler hakkında ivedilikle adli ve idari işlemler başlatıldığı kaydedilen açıklamada, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilen kaçak göçmenlerin, durumlarıyla ilgili yapılan inceleme sonrasında sınır dışı edildiği vurgulandı.

Kaçak göç ile mücadele çalışmaları hakkında verilerin paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde kaçak göç ile mücadele kapsamında 01.01.2022-04.11.2022 tarihleri arasında toplam 148 bin 12 yabancı hakkında işlem yapılmıştır. İşlem yapılan 41 bin 35 kaçak göçmen (Afganistan 21 bin 824, Pakistan 4 bin 691, diğer uyruklar 14 bin 520) doğrudan İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine sınır dışı edilmiş, 100 bin 626 yabancı ise gerekli işlemleri yapılmak üzere Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir."

İstanbul'da gerçekleştirilen iş yerlerinin tabela denetimleri sonrasında 7 bin 962 tabelanın mevzuata uygun hale getirildiğine değinilen açıklamada, zabıta, emniyet, SGK ve Göç İdaresi personeliyle yapılan incelemelerde iş yerlerinin ruhsat, vergi, sosyal güvenlik ve kaçak göç konularında da denetime tabi tutulduğu kaydedildi.

Açıklamada yabancı uyrukluların Türkiye'deki güncel ve detaylı istatistiki bilgilerine Göç İdaresi Başkanlığının www.goc.gov.tr internet sitesinden erişilebildiği hatırlatıldı.