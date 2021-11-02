İstanbul'da 1.000 yeni taksi için kuralar çekildi

750 minibüs ve 250 taksi dolmuş için Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde yapılan kura çekiminde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki trafiğin salgın döneminde özel araç kullanımıyla arttığını belirterek, özel araç kullanımını azaltan, toplu taşıma kullanımını destekleyen politikaların öncelikleri olacağını söyledi.

İBB'nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi hakkında ısrarcı olduklarını ifade eden İmamoğlu, artan nüfusla bunun ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Her hatta farklı sayıda taksi hakkı verilirken kuralar da ayrı ayrı gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Kazım Bilge, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, A01 Bakırköy-Topkapı Hattındaki 18 plaka hak sahibini kurayla belirledi.

Salgın önlemleri nedeniyle kuralar iki güne yayılırken, çekilişle taksiye dönüşüm hakkı elde edenler taksi taşımacılığına uygun aracı almaları halinde en kısa sürede trafiğe çıkabilecek.

Karar UKOME'de oy birliği ile alındı

UKOME temmuz ayı toplantısında, metro hatları sebebiyle kazançları azalan ve atıl hale gelen minibüs ve taksi dolmuşların mağduriyetlerinin giderilmesi için taksiye dönüşüm kararı vermiş, bu hatlardan seçilecek araçlar için 1000 yeni taksi plakası çıkarılması kararı oy birliğiyle alınmıştı.

Karar sonrası İBB'ye Anadolu ve Avrupa yakasından 43 hatta çalışan 3 bin 464’ü minibüs, 453’ü taksi dolmuş olmak üzere toplam 3 bin 917 hak sahibi, taksiye dönüşüm için başvuruda bulundu.

İstanbul’da 6 bin 350 minibüs, 572 taksi dolmuş faaliyet gösterirken bugünkü kurayla 750 minibüs ve 250 taksi dolmuş, ilgili hatlardan çekilecek.