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Kadıköy'de bir binada yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sona erdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kadıköy'deki patlamayı 'terör' yönünden inceleyecek
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamaya ilişkin terör bağlantısı olabileceği ihtimali üzerine inceleme başlattı.
İSTANBUL 10.10.2022, 13:58
Kadıköy'de Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta 34 numaralı binada dün akşam yaşanan patlama ve yangınla ilgili incelemeler sürüyor.Olay yerinin Anadolu Yakası'nda olması nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılan ilk soruşturma devam ederken, İstanbul'da terör suçlarına bakmakla sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayda terör bulguları olabileceği şüphesi üzerine inceleme başlattı.
Terör bulgularına rastlanması durumunda soruşturma dosyasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devralacak.
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