İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Yardım Almanın Yolları: Kimler Faydalanabilir? Nasıl Başvurulur?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlarına destek olmak amacıyla sosyal yardım kartı programını hayata geçirmiştir. İstanbulkart, belirlediği limitler dahilinde, anlaşmalı marketlerde alışveriş yapma olanağı sunar. Bu kartlar, bankamatik ve kredi kartı şeklinde işlev görebilir. Her ay belirli miktarda yardım parası, kart sahiplerinin İstanbulkart'ına yatırılır.