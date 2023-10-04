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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Yardım Almanın Yolları: Kimler Faydalanabilir? Nasıl Başvurulur?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Yardım Almanın Yolları: Kimler Faydalanabilir? Nasıl Başvurulur?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlarına destek olmak amacıyla sosyal yardım kartı programını hayata geçirmiştir. İstanbulkart, belirlediği limitler dahilinde, anlaşmalı marketlerde alışveriş yapma olanağı sunar. Bu kartlar, bankamatik ve kredi kartı şeklinde işlev görebilir. Her ay belirli miktarda yardım parası, kart sahiplerinin İstanbulkart'ına yatırılır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Yardım Almanın Yolları: Kimler Faydalanabilir? Nasıl Başvurulur? 1 16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Kartı Hakkında Genel Bilgi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlarına destek olmak amacıyla sosyal yardım kartı programını hayata geçirmiştir. İstanbulkart, belirlediği limitler dahilinde, anlaşmalı marketlerde alışveriş yapma olanağı sunar. Bu kartlar, bankamatik ve kredi kartı şeklinde işlev görebilir. Her ay belirli miktarda yardım parası, kart sahiplerinin İstanbulkart'ına yatırılır.

İstanbulkart'la Nerede Alışveriş Yapabilirsiniz? Kart sahipleri, İBB'nin anlaşmalı olduğu BİM, ŞOK, A101 gibi marketlerde bu kart ile alışveriş yapabilirler. Tütün ve alkol dışında, markette satışa sunulan ürünler bu kart ile alınabilir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Yardım Almanın Yolları: Kimler Faydalanabilir? Nasıl Başvurulur? 2 26

İstanbulkart'ın Kontrol ve Kullanım Özellikleri Büyükşehir Belediyesi, yardımların doğru kişilere ulaştığından emin olmak için zaman zaman denetimler gerçekleştirir. Kartların geçici olarak kullanıma kapatıldığı dönemlerde, kartlara yatırılan paralar kartlar aktif hale geldiğinde toplu olarak yatırılır. İstanbulkart'a yatırılan para miktarı, ailenin büyüklüğüne göre değişebilir.

İstanbulkart'a Yatırılan Yardım Miktarı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ailelerin ekonomik durumuna ve ailedeki birey sayısına göre kartlara değişen miktarlarda yardım yatırabilir. Bu miktarlar genellikle 100 TL, 150 TL, 200 TL gibi rakamlarda olabilir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Yardım Almanın Yolları: Kimler Faydalanabilir? Nasıl Başvurulur? 3 36

İBB'nin Diğer Yardım Çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sadece sosyal yardım kartı ile sınırlı kalmayıp, gıda, kira, kömür gibi birçok alanda da yardımlarda bulunmaktadır.

Sosyal Yardım Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır? İstanbulkart başvurusu için bağlı olduğunuz belediyeye giderek ya da Kadın Koordinasyon Merkezi'ne başvurarak işlem yapabilirsiniz. Pandemi sürecinde, Beyaz Masa hattı da sosyal yardım kartı başvurusu için kullanılabilir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Yardım Almanın Yolları: Kimler Faydalanabilir? Nasıl Başvurulur? 4 46

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İletişim Kanalları İstanbulkart başvurusu için ALO153 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa hattını arayabilir ya da 0212 444 00 93 numaralı çağrı merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Yardım Almanın Yolları: Kimler Faydalanabilir? Nasıl Başvurulur? 5 56

Online Başvuru Yöntemleri Online başvuru yapmak isteyenler için e-devlet platformu üzerinden ön başvuru yapılabilmektedir. Aynı zamanda SEDEP üzerinden de online başvuru süreci gerçekleştirilebilir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Yardım Almanın Yolları: Kimler Faydalanabilir? Nasıl Başvurulur? 6 66

İBB Sosyal Yardım Kartı Başvuru Sonucu Sorgulama Başvuru sonuçlarınızı öğrenmek için ilgili belediyeye gitmek, ALO153 Beyaz Masa hattını aramak ya da belediyenin resmi sitesinden sorgulama yapabilirsiniz.

Bu kapsamlı rehber ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu sosyal yardım kartı hakkında merak ettiğiniz her şeye ulaşabilirsiniz. Başvuru sürecinden, kartın kullanım avantajlarına kadar pek çok bilgiye erişim sağlar. İhtiyaç sahibi olan her birey, bu yardımlardan yararlanabilmek için başvuru sürecini başlatabilir.