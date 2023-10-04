İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Yardım Almanın Yolları: Kimler Faydalanabilir? Nasıl Başvurulur?

İstanbulkart'ın Kontrol ve Kullanım Özellikleri Büyükşehir Belediyesi, yardımların doğru kişilere ulaştığından emin olmak için zaman zaman denetimler gerçekleştirir. Kartların geçici olarak kullanıma kapatıldığı dönemlerde, kartlara yatırılan paralar kartlar aktif hale geldiğinde toplu olarak yatırılır. İstanbulkart'a yatırılan para miktarı, ailenin büyüklüğüne göre değişebilir.

İstanbulkart'a Yatırılan Yardım Miktarı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ailelerin ekonomik durumuna ve ailedeki birey sayısına göre kartlara değişen miktarlarda yardım yatırabilir. Bu miktarlar genellikle 100 TL, 150 TL, 200 TL gibi rakamlarda olabilir.