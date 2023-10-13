İstanbul Büyükşehir Belediyesi ÜSPER, Personel Alımı Yapacağını Duyurdu..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ÜSPER'den Büyük İstihdam Fırsatı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üretim Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (ÜSPER), Türkiye'nin en büyük metropolünde yeni istihdam fırsatları sunuyor. Toplamda 137 kişilik personel alımı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ÜSPER, iş arayanlara kapılarını açıyor. İşte alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar:

Alım Yapılacak Pozisyonlar ve Kontenjanlar:

6 Tesis Bulaşıkçı

2 Fitness Eğitmeni

10 Park İşçisi

1 Sosyolog

1 Terapist

1 Havuz Bakım Görevlisi

9 Güvenlik Görevlisi

12 Toplum Sağlığı Yardımcı Elemanı

1 Danışma Hizmeti Personeli

3 Bina Temizlik Personeli

10 Erbap Süpürme İşçisi

10 Atık Toplama İşçisi

5 Tesis Aşçı

7 Tesis Aşçı Yardımcısı

6 Tesis Barista

13 Tesis Garson

1 Tesis Karşılama Elemanı

1 Tesis Kasap (Et) Hazırlayıcısı

3 Tesis Kasiyer

29 Tesis Komi

1 Tesis Restoran Yöneticisi

2 Büro ve Destek Personeli

3 Tesis Usta Aşçı

Başvurular Başladı!

Başvurular 12 Ekim 2023 tarihine kadar online olarak kabul edilecektir. ÜSPER'in yeni personel alımlarında KPSS şartı aranmayacak ve en az ilkokul mezunu olma şartı aranacaktır. Başvuruların nasıl yapılacağı ve diğer detaylı bilgilere erişim için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ÜSPER’in resmi internet sitesi ve ilan duyurularına başvurmanız gerekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ÜSPER İş Arayanlara Yeni Bir Kariyer Fırsatı Sunuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ÜSPER, iş arayanlara yeni bir kariyer fırsatı sunarken, adil bir seçim süreci yürüterek yetenekli adayların potansiyellerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Başvuru sürecinin son tarihi olan 12 Ekim 2023’ü kaçırmayın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ÜSPER’in resmi internet sitesini ziyaret ederek başvurunuzu yapabilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ÜSPER, başarılı adaylara modern çalışma ortamı, gelişim imkanları ve rekabetçi maaş paketleri sunmayı taahhüt ediyor.