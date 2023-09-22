İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kreş Sayısını Artırıyor: Toplamda 65 Kreş ve 6.042 Öğrenci Kapasitesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), daha önce hiç kreş olmayan bir yapıdan 65 kreşe ulaşmayı başardı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde, 8 yeni "Yuvamız İstanbul Kreşi" hizmete açıldı. Yeni açılan merkezler sayesinde İstanbul genelinde toplamda 28 ilçede 65 kreş ve 6.042 öğrenci kapasitesine ulaşılmış oldu.

İBB'nin Hedefleri

Başkan İmamoğlu'nun kreş açılışındaki ifadeleri, onun ve İBB'nin toplumsal vizyonunu açıkça gösteriyor. İmamoğlu, "Yeni açılan kreşlerde çocuklarımız modern ve sağlıklı koşullar altında yetenekler kazanacaklar. Kreşlerin, Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir hizmet olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

“Eşit Şartlarda Eğitim İmkanı Sağlıyoruz”

İmamoğlu, eşitlik ve toplumsal adaletin önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımız hayata yenik başlamayacak, eşit şartlarda başlayacaklar. Bu kreşler, Cumhuriyet'in çocukları için eşit ve adil bir eğitim sağlayacak" dedi.

İBB'nin Ekonomik Kriz Döneminde Ailelere Sunduğu Destek

İmamoğlu, ekonomik zorluklar içinde olan aileler için İBB'nin sunduğu desteği vurguladı. İBB'nin kreşlerinde aylık 1.200 lira gibi ekonomik koşullara uygun bir ücret alındığını belirtti. İmamoğlu, "Bu ekonomik zorlukları aşmak için her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Hem kreşlerimizde hem de diğer hizmetlerimizde" ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımıza, Gençlerimize ve Annelerimize Fırsat Sunuyoruz”

İmamoğlu, İBB'nin gelecekte de çocuklara, gençlere ve annelere yönelik hizmetler sunmaya devam edeceğini belirtti. "75 bin genç için burs dağıtacağız, 0-4 yaş arası çocukları olan annelere ücretsiz seyahat imkanı sağlıyoruz. Yine 5.000'den fazla gencimizi yurtlarında barındırıyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu önderliğinde, eğitimden ulaşıma, sosyal yardımlardan sağlığa kadar pek çok alanda önemli adımlar atmaktadır. Özellikle kreş sayısını 65'e çıkarması, İBB'nin toplumsal hizmetlere verdiği önemin bir göstergesidir. Bu da gösteriyor ki, İmamoğlu ve İBB, sadece fiziksel altyapı değil, sosyal altyapıyı da güçlendirmeye yönelik önemli çalışmalar yapıyor.