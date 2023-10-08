İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları ve 2036 Olimpiyat Oyunları İçin Vizyonunu Paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin 52. Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 6-7 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşen etkinliği vurguladı.

İmamoğlu, İstanbul'un çeşitli spor dallarında dünya çapındaki önemli organizasyonlara ve sporcularına ev sahipliği yapmış bir kent olduğunu belirterek, "Tüm çabalarımız, eksiksiz bir spor kenti oluşturmak ve sizleri ile tüm spor camiasını kentimizde daha sık ağırlamak içindir. İstanbul'u dünya spor haritasında en parlak konuma getirirken, aynı zamanda halkımızın spor yapması için olimpiyatları bir motivasyon aracı haline getirmeyi amaçlıyoruz. 2027 Avrupa Oyunları ve 2036 Olimpiyat Oyunları'nı sadece İstanbul halkı için değil, tüm dünya için istiyoruz" şeklinde konuştu.

Avrupa Olimpiyat Komitesi’nin (EOC) 52. Genel Kurul Toplantısı, 6-7 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. Beşiktaş’ta bir otelde düzenlenen toplantının ikinci gününe, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Toplantıda, İmamoğlu ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ve EOC Başkanı Spyros Capralos birer konuşma yaptı. IOC ve EOC’nin komiteyi ve olimpik camiayı daha da ileri götürmek için yaptığı çalışmaları ve vizyonunu yıllardır takip ettiklerini belirten İmamoğlu, “Konuşmama, çok özet bir şekilde, bir gerçeği hatırlatarak başlamak istiyorum. Tarihle ilgili, sosyal bilimlerle ilgili, kültür ve sanatla ilgili kısacası uygarlıkla ilgili son dönemde okuduğumuz kitaplar, aynı konuya dikkat çekiyor. İnsanların ve toplulukların öykü yaratma, öykü anlatma, öykü yayma yeteneği düşündüğümüzden çok daha önemli. Hikaye anlatma, insanlığı diğer canlılardan ayıran, sosyal evrimde büyük bir sıçrama yapmasını sağlayan bir konu. Biz insanlar, duygusal bağlar kurarak bir araya gelmek ve deneyimlerimizi gelecek kuşaklara taşımak için öyküleri kullanıyoruz” dedi.

“TARİHİN EN EŞSİZ ÖYKÜLERİNDEN BİRİ SPOR”

“Ve insanlık tarihi boyunca, hep orada olan, dünyanın dört bir yanından insanların bir araya gelip yepyeni hikayeler yaratmasını sağlayan bir olgu var” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Tarihin en eşsiz öykülerinden biri: Spor. Tarih boyunca spor yapan, spor izleyen, stadyumları dolduran insanlar, bu olgunun ne kadar uluslararası bir konu olduğunu anlatmak, felsefesini daha iyi aktarmak, insanlığa olan yararlarını paylaşmak için tarihin en önemli organizasyonunu yarattılar: Olimpiyatlar. Bugün burada, deyim yerindeyse, dünyanın önde gelen öykü yaratıcılarıyla bir arada olmaktan çok mutluyum. Sizlerin yarattığı öyküler, doğal olarak kalemle değil, sahalardaki performansla, olimpiyatların ulaştığı topluluklarla, sporcu, seyirci, teknik ekipler, yöneticilerle, federasyonlarla ve yerel komitelerle birlikte yazılıyor. Olimpiyatlar; sporcuların, ülkelerin ve kültürlerin bir araya gelerek gerçekleştirdiği insanlık tarihinin en büyük sahnesi. Bu büyük sahnede her boyutuyla yer almak, ve bu sahneye benzersiz bir katkı sağlamak için, uzun süredir emek veren bir kentin Belediye Başkanı olarak, İstanbul'a hoş geldiniz diyorum.”

“2027 AVRUPA OYUNLARI'NI, 2036 OLİMPİYAT OYUNLARI'NI İSTANBUL'DA YAŞAMAK İÇİN DAHA DA MOTİVE OLDUM”

İstanbul’un sporun birçok dalında dünyanın önemli organizasyonlarına ve sporcularına ev sahipliği yapmış bir kent olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Olimpiyat oyunları, dünyanın dört bir yanından gelen insanların rekabet ettikleri, birbirlerini anlamaya, saygı göstermeye ve barış içinde birlikte yaşamaya odaklandığı benzersiz bir organizasyon. Spor; dilleri, kültürleri ve ulusları aşan bir dil ve bu toplantımız da bu evrensel dilin önemini vurgulamak için çok önemli bir fırsat. Toplantının programını incelediğimde, olimpiyatların sadece fiziksel sağlıkla değil, aynı zamanda eğitim, ekonomi, sosyal entegrasyon ve sürdürülebilir kalkınma gibi birbirinden önemli konularla bir araya geldiği muazzam bir içerik gördüm. Ve açıkçası, bu kadim şehrin belediye başkanı olarak 2027 Avrupa Oyunları'nı, 2036 Olimpiyat Oyunları'nı İstanbul'da yaşamak için daha da motive oldum. Sadece kıtalar arasında değil, toplumlar, ekonomiler, kültürler arasında köprü olmuş bu eşsiz şehrin bir sakini olarak, 2027 Avrupa Oyunları'nın, İstanbul 2036 Olimpiyat Oyunları’nın, olimpik felsefenin İstanbul'a ne kadar yakışacağını düşündüm” ifadelerini kullandı.

“DAHA FAZLA BARIŞ, ANLAYIŞ VE İŞ BİRLİĞİ İÇİN SPORU BİR ARAÇ OLARAK KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“İstanbul, henüz organizasyona ev sahipliği yapmamış olsa bile, tarihiyle, kültürüyle, insanıyla, ruhuyla olimpik bir kent” diyen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Bizim tüm çabalarımız, eksiksiz bir spor kenti oluşturmak, sizleri ve tüm spor camiasını kentimizde daha sık konuk etmek için. İstanbul'u dünyanın spor haritasında en parlak yere konumlarken, aynı zamanda halkımızın spor yapması için de olimpiyatları bir motivasyon aracı haline getirmeyi hedefliyoruz. 2027 Avrupa Oyunları’nı ve 2036 Olimpiyat Oyunları’nı sadece İstanbul halkı için değil, tüm dünya için istiyoruz. Bu toplantının sonunda, sporun uluslararası ilişkilerde ve toplumların gelişiminde oynadığı kilit rolü daha da vurgulamış olacağız. Hep birlikte, olimpiyatların gücünü öne çıkaracağız ve gelecekte daha fazla barış, anlayış ve iş birliği için sporu bir araç olarak kullanmaya devam edeceğiz. Ve İstanbul halkı ve 100. yılını doldurmuş bir Cumhuriyet olarak, sizlere nasıl yardımcı olacağımızı daha iyi kavrayacağız.”

Bach ve Capralos da konuşmalarında, olimpiyatların dünü, bugünü ve yarınına dair görüşlerini dile getirerek, ev sahipliğinden dolayı İmamoğlu’na teşekkürlerini sundu.