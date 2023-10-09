İstanbul Büyükçekmece'de Gece Yaşanan Trajedi: Polis Memuru Cihat Ermiş Şehit Oldu

İstanbul, Büyükçekmece'de gece yaşanan bir olay sonucunda polis memuru Cihat Ermiş, görevi başında şehit oldu.

Olayın Geçmişi: Büyükçekmece'de Neler Yaşandı?

İstanbul, Büyükçekmece, Muratçeşme Mahallesi'nde gece yarısı saat 02.30 sularında polise, motosikletli iki kişinin havaya ateş ettiği bilgisi ulaştı. Ancak olay yerine intikal eden ekipler, ihbarda belirtilen şahısları bulamadı. Bu sırada, bir evden gelen yeni bir ihbar üzerine, bu daireye yönlendiler.

Evi Tarayan Kurşunlar Sonrası Ev Sahibinin Polise İhbarı

Bir vatandaş, evinin duvarlarına kurşun isabet ettiğini belirterek, polise yardım talebinde bulundu. Ancak ihbarın yapıldığı daireye giden ekiplere kapı açılmadı. İçeri girmek isteyen polise, evin içerisinden silahla ateş açıldı.

Polis Memuru Cihat Ermiş'in Şehadeti

Olayın en trajik yanı, evin içerisinden açılan ateş sonucu polis memuru Cihat Ermiş'in hayati tehlike oluşturan bir yara alması oldu. Maalesef Ermiş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Failin İfadesi ve Emniyet Süreci

Muhammet Emre Çorak, olayın faali. Gözaltına alınan Çorak, ifadesinde evine kurşunların isabet ettiğini ve saldırıya uğradığını düşündüğü için ateş açtığını belirtti. Ermiş'in beş yıllık polis memuru olduğu ve bir aile babası olduğu bilgisi alındı.

İstanbul Valiliği'nden Resmi Açıklama

Olayla ilgili olarak İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Cihat Ermiş'in görev başında, belirtilen adrese giderken silahlı saldırıya uğradığı ve şehit olduğu belirtildi.