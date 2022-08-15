İstanbul Boğazı sağanak yağışın ardından renk değiştirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Anadolu yakasında sabah saatlerinde başlayan sağanakla Göksu ve Küçüksu derelerinden gelen çamurlu su, İstanbul Boğazı'na aktı. Çamurlu su Boğaz'ın mavi sularının değişmesine neden oldu. Kahverengiye dönüşen İstanbul Boğazı suları havadan da görüntülendi.