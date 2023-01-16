İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği karaya oturan yük gemisi nedeniyle askıya alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Umuryeri'nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 metre boyundaki dökme yük gemisi için kurtarma uzmanımız, Nene Hatun gemimiz, Kurtarma-5, 8, 9 römorkörlerimiz, KEGM-8 botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.