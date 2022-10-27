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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İSTANBUL 27.10.2022, 09:49
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan bildirimde, saat 04.35 itibarıyla gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.
Öte yandan, İstanbul Boğazı ve çevresinde yer yer sis yoğunluğu görülüyor.
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