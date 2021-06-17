Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs salgın survivor corona korona
İstanbul ve Trakya için sağanak uyarısı
İstanbul ve Trakya için sağanak...
Marmara Denizi'nden 9 günde 3 bin 539 metreküp müsilaj temizlendi
Marmara Denizi'nden 9 günde 3...
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
İllere göre her 100 bin...
35 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
35 yaş ve üzeri vatandaşlar...

İstanbul Boğazı'nda gemi ile balıkçı teknesi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda geminin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 1 kişi kurtarılırken, 2 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Boğazı'nda gemi ile balıkçı teknesi çarpıştı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altında "AS ROSAILA" isimli bir gemi ile içinde 3 kişinin bulunduğu 7 metre boyundaki balıkçı teknesi çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine "KURTARMA-12" ve "MEHMETÇİK" römorkörü ile "KEGM-8" ve "TAHLİSİYE-1" botu ve balıkadamları olay yerine gönderildi.

Ekiplerce sudan çıkartılan iki kişi, Rumelifeneri'ne götürülerek sağlık ekiplerine teslim edilirken birinin de cesedine ulaşıldı. Kimliği öğrenilemeyen kişinin cesedi morga kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan bir kişi de buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yarı batık tekne Poyraz Limanı'na çekildi.

"Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da saat 16.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında Portekiz bandralı "AS ROSAILA" isimli ticari gemi ile bir balıkçı teknesinin çarpıştığının bildirilmesi üzerine olay yerine ekiplerin sevk edildiği anlatıldı.

Olay bölgesinde ekiplerce yürütülen çalışmalarda; batan balıkçı teknesinden bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, iki kişinin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, "Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.