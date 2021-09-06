Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın seyit ali
Gıda politikaları fiyat istikrarını sağlamada öncü rol oynayacak
Gıda politikaları fiyat istikrarını sağlamada...
Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız
Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte...
Okulların açıldığı ilk gün İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşanıyor
Okulların açıldığı ilk gün İstanbul’da...
Taliban Pencşir vilayetini tamamıyla kontrolüne aldığını duyurdu
Taliban Pencşir vilayetini tamamıyla kontrolüne...

İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknesi ağına takılan deniz mayını SAS timleri tarafından imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılan deniz mayınının, Sualtı Savunma Timi tarafından imha edildiğini bildirdi.

İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknesi ağına takılan deniz mayını SAS timleri tarafından imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından incelenerek SAS Komutanlığı/Riva tahrip eğitim sahasında imha edildi." ifadelerine yer verildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.