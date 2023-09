Mehmet Murat Çalık: Deprem Önlemleri ve Afet Hazırlığı Hakkında Önemli Açıklamalar!

İstanbul'un ilk şehir plancısı belediye başkanı olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "İstanbul'un Estetik Direnişi" toplantısına katılarak İstanbul'daki deprem önlemleri ve Beylikdüzü Belediyesi'nin afetlere hazırlık sürecini detaylı bir şekilde anlattı. Başkan Çalık, depreme siyaset üstü bir yaklaşımla bakılmadığına dair endişelerini dile getirerek şunları söyledi:

"Maalesef İstanbul depremi kapıda. Ben hâlâ siyasetçilerin bu konuya siyaset üstü bir yaklaşımla baktığını göremiyorum. Biz risklere karşı yenilikçi çözüm önerileri ve risk azaltma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Amacımız, bu projeleri geliştirerek uygulamaya dönüştürmek ve topluma afetlere hazırlık konusunda katkı sağlamak."

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Green Up Meetings dördüncü serisinde ‘İstanbul’un Estetik Direnişi’ başlığı altında; İstanbul’daki deprem önlemleri, 6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından bölgede yapılan faaliyetler ve Beylikdüzü’nde depreme karşı alınan önlemlerle ilgili konuştu. Etkinliğe Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile birlikte katılan başkan Çalık, yerel yönetim olarak örnek işler yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

“Belediyeler afet yönetiminde kritik bir role sahip”

Başkan Çalık konuşmasında, “Afet ve afet yönetimi dediğimizde sadece deprem akla geliyor ama iklim krizinin etkisiyle kentlerimizde salgın hastalıklar, seller, fırtınalar ve kar yağışları da her yıl biraz daha şiddetleniyor. Son afetler belediyelerin afet yönetiminde kritik bir role sahip olduğunu gösterdi. Şehir plancısı bir belediye başkanı olarak Beylikdüzü’nü her açıdan, her türlü olumsuz duruma karşı hazır ve dayanıklı bir kent haline getirmek için zor günleri de hesaba katarak bir planlama anlayışı ile ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kentimizi hazırlıklı ve dayanıklı hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz”

Konuşmasında depreme siyaset üstü bir yaklaşımla bakıldığını göremediğini dile getiren Başkan Çalık, “Umarım deprem olmadan gerekli hazırlıklarımızı yaparız. Maalesef İstanbul depremi kapıda. Ben hâlâ siyasetçilerin bu konuya siyaset üstü bir yaklaşımla baktığını göremiyorum. Biz risklere karşı yenilikçi çözüm önerileri ve risk azaltma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Amacımız, bu projeleri geliştirerek uygulamaya dönüştürmek ve topluma afetlere hazırlık konusunda katkı sağlamak. Biz “Beylikdüzü Aklı” ile bir afet yönetim modeli ortaya koyduk. Afet yönetim merkezimizi inşa ettik. Afet anında çok ihtiyaç duyduğumuz ve pandemide de bunu kullandığımız Beylikdüzü Mutfak’ı inşa ettik. Afet sonrasından da gelen yardımların tasnif edileceği bir yere ve barınma alanına ihtiyacımız var diyerek Pazar İstanbul Afet Sonrası Lojistik Destek Merkezi ve Kapalı Barınma Alanı’nı hayata geçirdik. İçerisinde farklı fonksiyonlar olan merkez aynı zamanda; hem pazar alanı hem de spor sahası olarak da kullanılıyor. Yine ülkemizde bir ilki hayata geçirerek, Afet ve Acil Durum Müdahale Konteyneri ve geçici barınma sorununu çözmek için Modüler Yaşam Evi’ni hayata geçirdik. Beylikdüzü’nün birkaç saat içerisinde röntgenini çıkarabilecek ve afet bilgi sisteminin dijital ortamda da olduğu bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Belli bir noktaya geldik. Bizler Beylikdüzü’nde yaşamı dayanışmayla iyileştirmeye, kentimizi hazırlıklı ve dayanıklı hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.