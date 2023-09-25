İstanbul Barajlarının Su Seviyesi Alarm Veriyor: Meteorolojiden Flaş Uyarılar ve Son Durum

Yazın sona erdiği bu dönemde, Ekim ayına sadece birkaç gün kala, İstanbul'a düşmesi beklenen yağışlar maalesef ki gerçekleşmedi. Bu durum, İstanbul'un barajlarındaki su seviyesinin alarm verici bir düşüş yaşamasına neden oldu.

İSKİ Raporları Alarm Zillerini Çalıyor: Su Seviyeleri Tarihi Düşüşte

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan son verilere göre, İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 23.35 olarak kaydedildi. Bu, son 9 yılın aynı zaman dilimine göre en düşük oranıdır.

Meteoroloji'den Kritik Uyarı: 8 İl için Tehlike Çanları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış uyarısında bulunuyor. Ancak bu uyarılar, İstanbul barajları için yeterli olmayabilir.

24 Saatlik Değişim ve Haftalık Su Kaybı Oranları

Son 24 saat içerisinde barajlardaki su oranları yüzde 0.24 azalış gösterdi. Haftalık olarak bakıldığında ise bu oran yüzde 1.64 olarak gerçekleşti.

Ankara ve İzmir Baraj Doluluk Oranları: Bir Diğer Endişe Kaynağı

Türkiye'nin diğer büyük şehirlerindeki baraj doluluk oranları da dikkat çekici. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, Ankara barajlarının doluluk oranı yüzde 38.67, aktif doluluk oranı ise yüzde 30.37 olarak açıklandı.

İstanbul Barajlarındaki Son Su Seviyeleri: Gözler Bu Oranlarda

İstanbul'un farklı bölgelerinde bulunan barajlardaki su seviyeleri şu şekilde:

Alibey Barajı: % 17,03

Büyükçekmece Barajı: % 4,4

Darlık Barajı: % 36,76

Elmali Barajı: % 14,98

Istrancalar Barajı: % 18,84

Kazandere Barajı: % 5,04

Ömerli Barajı: % 52,21

Pabuçdere Barajı: % 2,81

Sazlıdere Barajı: % 8,8

Terkos Barajı: % 11,06

Su Tasarrufu Artık Kaçınılmaz

Bu veriler ışığında, İstanbul ve Türkiye'nin diğer büyük şehirlerinde su tasarrufunun ne kadar kritik olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Meteoroloji'nin uyarıları ve İSKİ'nin verileri, bu konuda bir an önce harekete geçilmesi gerektiğinin sinyallerini veriyor.

Kuraklık, sadece İstanbul'un değil, tüm Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri haline gelmiş durumda. Bu kritik süreçte, yerel yönetimlerin ve vatandaşların el birliği ile su tasarrufu yapmaları büyük önem taşıyor.