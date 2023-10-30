İstanbul Barajlarının Doluluk Oranı Alarm Veriyor: İşte Son Veriler ve Su Tasarrufu Önerileri

İstanbul'da yaşayan milyonlarca insan için su kaynağı olan barajların doluluk oranı son dönemde endişe verici seviyelere indi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından sağlanan son verilere göre, şehrin barajları alarm veriyor.

Barajlardaki Son Durum: Endişe Verici Rakamlar

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı, dün yüzde 19.13 iken bugün sadece yüzde 18.88'e geriledi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklıklar ve kuraklık, barajlardaki su seviyesinin hızla düşmesine neden oluyor.

İstanbullulara Su Tasarrufu Çağrısı

Bu kritik durum karşısında, İstanbul halkına su tasarrufu konusunda önemli bir çağrı yapıldı. Suyun verimli kullanılması hem şehrin geleceği hem de vatandaşların günlük yaşamı için büyük önem taşıyor.

İSKİ'den Pratik Su Tasarrufu Önerileri

İSKİ, vatandaşlara su tasarrufu yapmaları konusunda birkaç basit ve etkili öneri sunuyor: