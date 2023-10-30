İstanbul Barajlarının Doluluk Oranı Alarm Veriyor: İşte Son Veriler ve Su Tasarrufu Önerileri
İstanbul'da yaşayan milyonlarca insan için su kaynağı olan barajların doluluk oranı son dönemde endişe verici seviyelere indi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından sağlanan son verilere göre, şehrin barajları alarm veriyor.
Barajlardaki Son Durum: Endişe Verici Rakamlar
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı, dün yüzde 19.13 iken bugün sadece yüzde 18.88'e geriledi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklıklar ve kuraklık, barajlardaki su seviyesinin hızla düşmesine neden oluyor.
İstanbullulara Su Tasarrufu Çağrısı
Bu kritik durum karşısında, İstanbul halkına su tasarrufu konusunda önemli bir çağrı yapıldı. Suyun verimli kullanılması hem şehrin geleceği hem de vatandaşların günlük yaşamı için büyük önem taşıyor.
İSKİ'den Pratik Su Tasarrufu Önerileri
İSKİ, vatandaşlara su tasarrufu yapmaları konusunda birkaç basit ve etkili öneri sunuyor:
Duş Alırken Dikkat: Uzun süreli banyo yapmaktansa duş almayı tercih edin. Duş süresini kısaltarak su tüketimini azaltabilirsiniz.
Musluk Kullanımı: Muslukların altındaki vanaları kısıp, musluk başlıklarına perlatör ekleyerek su akışını kontrol altına alabilirsiniz.
Yemek ve Temizlik: Meyve ve sebzelerinizi akan su altında değil, bir kap içinde yıkayarak su tasarrufu sağlayabilirsiniz.
Kişisel Bakım: Ellerinizi yıkarken ya da dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatmayı ihmal etmeyin.
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