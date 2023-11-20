İstanbul Barajlarında Yağış Bereketi: Doluluk Oranları Artışta

İstanbul ve çevresindeki barajlarda son dönemlerde yaşanan yağışlar, bölge için hayati önem taşıyan su kaynaklarını bereketlendirdi. Geçtiğimiz haftalarda %16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranları, aralıksız devam eden yağışlar sayesinde %22.63'e yükseldi. Bu artış, özellikle Marmara Bölgesi ve İstanbul genelinde su kaynaklarının yönetimi açısından büyük önem arz ediyor.

İstanbul Barajlarında Yağışın Etkisi

Yağışlar, İstanbul'un su kaynaklarına can suyu oldu. Kente hayat veren Ömerli, Elmalı, Darlık, Alibey ve Istrancalar barajlarındaki su seviyelerinde gözle görülür bir artış yaşandı. Özellikle Ömerli Barajı'nda %44.75, Elmalı Barajı'nda %43 ve Darlık Barajı'nda %36'lık bir doluluk oranına ulaşıldı. Alibey ve Istrancalar barajlarında ise sırasıyla %23.85 ve %21 doluluk gözlendi.

Meteorolojik Veriler ve Önümüzdeki Dönem

Meteorolojik verilere göre, yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor. Bu durum, barajlardaki su seviyelerinin daha da artmasına yardımcı olacak. Ancak, barajlardaki mevcut doluluk oranları, suyun tasarruflu kullanımının hala büyük önem taşıdığını gösteriyor. Su kaynaklarının korunması ve etkin kullanımı, bölge için hayati önem taşıyor.

Baraj Doluluk Oranları ve Su Yönetimi

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları şu şekildedir:

Ömerli: %44.75

Elmalı: %43

Darlık: %36

Alibey: %23.85

Istrancalar: %21

Terkos: %11

Büyükçekmece: %7

Sazlıdere: %7

Kazandere: %5.87

Papuçdere: %2.85

Bu veriler, İstanbul ve Marmara Bölgesi için su yönetiminin ne kadar kritik olduğunu göstermektedir. Yağışların barajlara olan olumlu etkisi, bölge halkı için bir rahatlama kaynağı oluştururken, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için gerekli adımların atılması gerekliliğini de vurgulamaktadır.