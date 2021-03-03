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İstanbul barajları doluyor

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 57,63'e yükseldi.

İstanbul barajları doluyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 38,47 arttı. 12 Şubat'ta başlayan kar yağışı sonrası ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 12,16 yükseldi.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 57,63 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 66,65, Terkos'ta yüzde 53,20, Sazlıdere'de yüzde 30,60, Alibey'de yüzde 58,55, Büyükçekmece'de yüzde 58,59, Ömerli'de yüzde 69,61, Darlık'ta yüzde 66,02, Elmalı'da yüzde 65,67, Kazandere'de yüzde 61,01 ve Pabuçdere'de yüzde 41,03 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 500 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 735 bin metreküp oldu.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 3 Mart tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,51, 2007'de yüzde 54,64, 2008'de yüzde 36,07, 2009'da yüzde 79,63, 2010'da yüzde 97,84, 2011'de yüzde 93,04, 2012'de yüzde 89,19, 2013'te yüzde 84,96, 2014'te yüzde 29,21, 2015'te yüzde 95,64, 2016'da yüzde 87,86, 2017'de yüzde 88,02, 2018'de yüzde 85,89, 2019'da yüzde 93,20, 2020'de ise yüzde 64,05 olarak gerçekleşti.

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