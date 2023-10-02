İstanbul Barajları Doldu mu? Uzmanlar Bilgi Verdi!

Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan Türkiye'nin mega şehri İstanbul, barajlarında su seviyesinin giderek azaldığına şahit oluyor. Şehri besleyen barajlarda doluluk oranı yüzde 22.74 seviyelerine geriledi. İki gün süren yağışlar bile bu durumu değiştiremedi. Peki bu durum neden oluyor ve bu problemle nasıl başa çıkılabilir?

Barajlardaki Mevcut Durum

Son yağışlar sonrası, İstanbul'un su rezervleri üzerine değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şen, yağmur suyunun barajlara doğrudan etkisinin yeterli olmadığına dikkat çekiyor. "Hızla akan yağışlar yeraltı sularını besleyemiyor. İstanbul'un ana su kaynakları Melen ve Yeşilçay'dan sağlanıyor. Ancak bu kaynaklar tek başına yeterli değil. Kar yağışları barajlar için çok daha faydalı" diye belirtti.

Kuraklık ve Şehir Yapılaşması

Yağışların şehirdeki etkisini azaltan temel faktörlerden biri de hızla artan betonlaşma. Prof. Dr. Şen, şehirdeki su sıkıntısının temel nedenlerinden biri olarak betonlaşmayı işaret ediyor. Su emilimi önleniyor ve yağmur sularının toplanması için gerekli sistemlerin eksikliği de suyun doğrudan kanalizasyona gitmesine neden oluyor. Şen, "Yağmur sularını toplayarak yer altı sularını beslememiz gerekiyor. Bu, şehirde 'sünger şehir' modelini benimsememizle mümkün" dedi.

Sünger Şehirler: Olası Çözüm

Sünger şehir modeli, şehirdeki yağış suyunun doğal yollardan emilimini ve depolanmasını teşvik eder. Prof. Dr. Şen, "Yol kenarlarına asfalt yerine toprak sermelisiniz. Çatılarımızı yağmur sularını toplayabilecek materyallerle donatmalıyız. Bu suları depolayıp barajlara aktarabileceğimiz sistemler kurmalıyız" önerisinde bulunuyor.