İstanbul Barajları Alarmda! İSKİ'den Flaş Açıklama: İşte Barajlardaki Son Durum!

İstanbul'un su rezerv kaynakları olan barajları, geçen haftalardaki yoğun yağışlara rağmen beklenen doluluk seviyesine ulaşamadı. Beklenen artışın ardından doluluk oranında bir düşüş yaşandı ve oran yüzde 23.50'den yüzde 23.22'ye geriledi.

Kuraklık ve Baraj Doluluk Seviyeleri

Ülke genelinde yaşanan kuraklık sorunu, İstanbul'un su kaynaklarına da olumsuz etki etti. Bu olumsuz etkinin ardından yüzde 22.41'e kadar düşen doluluk seviyesi, son yağışlarla bir miktar artış gösterdi. Ancak bu olumlu gelişme kısa sürdü ve doluluk oranı yüzde 23.22'ye geriledi.

El Nino'nun Etkileri

Dünya genelini etkisi altına alan El Nino, İstanbul barajlarına da etki etti. Yaşanan yağışlar barajlar için kısa süreli bir umut ışığı oldu. Ancak bu etkisi kısa süreli oldu.

Barajlardan Gelen İyi Haberler

İstanbul barajlarının doluluk oranı, Eylül ayının sonlarında yaşanan yağışlar sayesinde kısa süreliğine artış gösterdi. Bu pozitif gelişme, şehrin su kaynaklarına dair umutları artırdı. Ancak bu artış, sonrasında yaşanan düşüşle birlikte kısa sürdü.

İSKİ'den Tasarruf Çağrısı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbulluları su kullanımında dikkatli olmaya ve tasarruf yapmaya çağırdı. Bu, şehrin su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir bir su kullanımı için büyük önem taşıyor.