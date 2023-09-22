İstanbul Bahçelievler'de Trajik Trafik Kazası: 4 Ölü

İstanbul'un Bahçelievler semtinde gece vakti yaşanan trajik trafik kazasında, kontrolünü yitiren bir araç tramvay köprüsünün duvarına çarptı. Bu talihsiz olay sonucunda araçta bulunan dört kişi yaşamını yitirdi.

Kaza Detayları ve Zamanı

Olay, Bahçelievler Merkez Mahallesi'nde yerel saat ile 03.45 civarında meydana geldi. Aracın sürücüsünün kimliği henüz belirlenememişken, araç Mehmet Akif Caddesi'nde ilerlerken aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç, kontrolü kaybettikten sonra köprünün beton bloğuna hızlı bir şekilde çarptı. Bu çarpmanın şiddetiyle Halil İbrahim Eşiyok, Uğur Tunç ve iki kimliği meçhul kişi, araçta sıkışarak olay yerinde vefat ettiler. Görgü tanıkları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, üç kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Hastaneye Kaldırılan Yaralı Hayatını Kaybetti

Yaralanan tek kişi ambulansla yakın bir hastaneye taşındı. Ancak yaralı kişi, hastanede alınan tüm tedavi yöntemlerine rağmen yaşamını yitirdi.

Olay Yerinde Bulunan Silahlar

Kaza mahallinde inceleme yapan güvenlik güçleri, araçta iki adet tabanca bulundu. Ölen kişilerin cenazeleri Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Görgü Tanığından İlk İzlenimler

Kazayı gören taksi şoförü Cihan Altun, "Araçta bulunanlar çok hızlı hareket ediyordu. Yolda hafif bir tümsek var, orada dengeyi kaybettiler. Duvara çarpmaları kaçınılmaz oldu. Yardım için hemen oradaydık, ancak ne yazık ki dört kişi de olay yerinde hayatını kaybetmişti. Bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı," şeklinde konuştu.

Kazanın nasıl ve neden meydana geldiği konusunda detaylı incelemeler devam etmekte.