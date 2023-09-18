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İstanbul Arnavutköy'de Vinç Devrildi 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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İstanbul Arnavutköy'de Vinç Devrildi 1 Kişi Hayatını Kaybetti
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, Ömerli Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde inşaat çalışmaları sırasında meydana gelen vahim kaza, bölgeyi yasa boğdu. Vinç operatörü Cem Özhan'ın hayatını kaybettiği olay, sabah saatlerinde gerçekleşti. İlk bilgilere göre, aşırı rüzgar nedeniyle devrilen vinç, inşaat alanında büyük bir paniğe yol açtı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, Ömerli Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde inşaat çalışmaları sırasında meydana gelen vahim kaza, bölgeyi yasa boğdu. Vinç operatörü Cem Özhan'ın hayatını kaybettiği olay, sabah saatlerinde gerçekleşti. İlk bilgilere göre, aşırı rüzgar nedeniyle devrilen vinç, inşaat alanında büyük bir paniğe yol açtı.

Olay Yerine Sevk Edilen Ekipler

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu 24 yaşındaki vinç operatörü Cem Özhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde çalışmalar devam etmekte, ekipler Özhan'ın cansız bedenini çıkartmak için çaba gösteriyor.

Olayın Meydana Geldiği Lokasyon

Olayın yaşandığı sanayi sitesi, İstanbul'un Hadımköy Deliklikaya Mahallesi'nde yer alıyor. Aşırı rüzgarın etkisiyle devrilen vinç, inşaat alanında büyük bir yıkıma yol açarken, yetkililer gerekli incelemeleri sürdürüyor.

Bu trajik olayın ardından, iş güvenliği ve inşaat alanındaki çalışma koşulları tekrar gündeme geldi. Yetkililerin olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatacağı ve olayın nasıl meydana geldiği konusunda bilgi vereceği belirtildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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