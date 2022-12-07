İstanbul Arnavutköy'de çevre kirliliğine neden olan atıklar temizlendi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Eski Edirne Asfaltı Fenertepe girişi mevkisinde boş araziye atık döküldüğüne dair ihbarlar sonrasında harekete geçen Bakanlık, denetim ekiplerini ivedilikle bölgeye sevk ederek incelemelerde bulundu.

İncelemeler sonucunda bir kısmı çuvallar içerisinde, bir kısmı ise sahaya dökülmüş halde bulunanların, metal geri kazanım faaliyeti sonucu oluşan cüruf atıkları olduğu tespit edilerek, bu sektörde faaliyet gösteren firmalara yönelik inceleme başlatıldı.

Çevre Denetim ekiplerince atıklar bölgeden temizlenerek lisanslı bertaraf tesisine gönderildi.

Atıkları döken şahıs veya firmaların tespit edilmesi için başlatılan soruşturma kapsamında bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesi sürüyor. İlgililer hakkında Çevre Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda belirlenen yaptırımlar uygulanacak.