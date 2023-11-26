İstanbul Aile Vakfından "Küresel Tehditlere Karşı Aile" çalıştayı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ndeki çalıştayın açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, aile kavramının önemine vurgu yaptı.

Vali Gül, "Bizim medeniyet değerlerimizde kadına da erkeğe de çocuğa da her türlü canlıya şiddetle ilgili bakış açısı zaten belli. 'Şiddet olursa olsun, bu yokmuş gibi davranalım' gibi bir düşüncemiz yok. Şiddeti ortadan kaldıracak işler yapmak lazım. Çekirdek aileye sıkışmamız, o büyük aileyi kaybetmemizle birlikte çeşitli sorunlarımız ortaya çıktı. Nedir bu sorunlar? Yaşlıların tek başına kalması, çocukların babaanne, anneanne ve benzeri büyüklerin sevgisinden uzak kalması." diye konuştu.

Türkiye ve İstanbul'da doğum oranının düştüğünü kaydeden Gül, "Normalde nüfusun kendisini koruyabilmesi için doğum oranının en az 2,3 ve üzeri olması lazım. Bizim şu an 2'nin altında. Bu şu anlama geliyor; nüfusumuz azalıyor, yaşlanıyor. Bununla birlikte aile zayıflayacak. Aile zayıfladığında devlet zayıflayacak. Bizim en büyük gücümüz beşeri sermayemiz." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, gençlerin kolay yuva kurmasıyla ilgili genel bir çalışma yapıldığını aktararak, sivil toplum kuruluşlarının da evlenecek kişilere yardımcı olacak çalışmalar yapması gerektiğini, kendilerinin de bu anlamda faaliyetleri olduğunu söyledi.