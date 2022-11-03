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İstanbul Adliyesi'nde geçmişten bugüne yargı çalışanlarının giysileri sergilendi

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Esin Öney'in hazırladığı "Geçmişten Günümüze Yargı Çalışanlarının Giysileri" sergisi, İstanbul Adalet Sarayı'nın etkinlik alanında açıldı.

İSTANBUL 03.11.2022, 19:28
İstanbul Adliyesi'nde geçmişten bugüne yargı çalışanlarının giysileri sergilendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen serginin açılışına, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, kentteki bazı adliyelerin başsavcıları, başsavcı vekilleri ve yargı çalışanları katıldı.

Törende, tasarımcı Esin Öney ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tasarım Bölümü'nden 3 öğrenciye plaket verildi.

Öney, törenin ardından katılımcılara sergiyi gezdirdi.

Sergide, Osmanlı dönemindeki kadıların, Cumhuriyet dönemindeki savcı, hakim, avukat ve mübaşirlerin cübbeleri ve giysileri, daktilolar ile polis kıyafetleri, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Hakim ve savcıların mankenleri duygulu anlar yaşattı

Öte yandan, sergi kapsamında, 2011'de Çağlayan'a taşınan Sultanahmet Adliyesi'nden getirilen ve uzun yıllardır İstanbul Adliyesi'nde sergilenen tarihi duruşma salonuna, tanınan hakim ve savcıların mankenleri yerleştirildi.

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, ilk kadın hakim Adalet Yılmaz, hakim Orhan Gündem ile uzun yıllar adalete hizmet eden mübaşir, avukat ve hakimlerin mankenleri, serginin en dikkati çeken unsurları arasında yer aldı. Salonda, yakınlarının mankenlerini gören bazı katılımcılar duygulu anlar yaşadı.

Hakim babası Orhan Gündem'in yargıç kürsüsündeki mankeni önünde basın mensuplarına konuşan avukat Nihan Gündem, gurur duyduğunu belirterek, "Kendisi 34 yıl boyunca adalete hizmet etmiş önemli bir hukuk adamı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin, duruşmasını izlemek için derslerini askıya aldığı biri. Benim için unutulmaz, önemli bir gün. Kendisini şu an ölümsüzleştirdiğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Oğlu Mehmet Selim Kiraz'ın mankenini görünce duygulandığı belirten baba Hakkı Kiraz, "Herkese teşekkür ediyorum. Müdüre Hanım bayağı emek sarf etmiş. Duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Hiçbir zaman bu kadar zorlanmadım. Şu anda sanki oğlum arkamda. Canlı bir şekilde duruyor. İlk defa bu kadar duygulanıyorum. Olayın başladığı günden bu yana, ilk gün ilk saniye duyduğumda dahi bu kadar duygulanmamıştım. Şu anda arkamda bizi izliyor." diye konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ise 1955'te yapılan tarihi duruşma salonunun önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sultanahmet Adliyesi'nin en eski salonlarından biri. O adliyeden buraya aktarılan tek eser. Burayı hakim ve savcı adaylarının eğitimi için kullanıyorduk. Bugün çok anlamlı kişilere ev sahipliği yapıyor. Şehit savcımız, ilk kadın hakimlerimizden Adalet Yılmaz var, hakimlerimiz, avukatlarımız ve mübaşirlerimiz var. Hepsi hakka yürümüş kişiler. Onları burada canlandırmış olduk. Temennimiz bunu daha da geliştirip müze haline getirip, adliyeye gelen herkesin ziyaretine açmak."

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