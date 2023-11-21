İsrail'in Gazze'deki çocuk katliamları protesto edildi

Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi önünde bir araya gelen grup üyeleri, "Filistinli Çocuklar İçin Yürü" çağrısıyla 3. Ahmet Çeşmesi önüne 500'e yakın çocuk ayakkabısı bıraktı.

Ayakkabıların yanına, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu hayatlarını kaybeden çocuklardan bazılarının fotoğrafları ile "İsrail her saatte 5 çocuğu öldürüyor" yazılı döviz konuldu.

Eylemin düzenlendiği alanda, İngilizce ve Türkçe "Filistinli çocukların ömrü bu kadarını yürümeye yetti. Çünkü işgalci İsrail onları katletti. Yolun bundan sonrasını onlar için sen yürü" yazılarının bulunduğu kağıtlar yerlere yapıştırıldı.

"Lütfen bu çocuklar için herkes bir şey yapsın"

Filistin İnisiyatifi Sözcüsü Tülay Gökçimen, yaptığı açıklamada, canlı yayınlarda artık katliamları izlemek istemeyen her meslekten insanın bir araya geldiğini ve organize şekilde Türkiye'nin her yerinde eylemler düzenlediklerini söyledi.

Üsküdar'daki eylemde İsrail'in katlettiği çocukları temsilen 500'e yakın 0-5 yaş arası çocuk ayakkabı getirdiklerini belirten Gökçimen, "Aslında çocuklarımızın katledildiği sayıda ayakkabı getirecek olsaydık Üsküdar Meydanı'nın ayakkabı ile dolması gerekirdi. O kadar çok çocuğumuz öldürüldü maalesef. Biz bu ölümlerin, bu katliamların normalleştirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.