  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. İsrail'in Gazze'deki çocuk katliamları protesto edildi

İsrail'in Gazze'deki çocuk katliamları protesto edildi

Yayınlanma:
İsrail'in Gazze'deki çocuk katliamları protesto edildi
Filistin İnisiyatifi, İstanbul ve Gaziantep'te İsrail'in Gazze'de katlettiği çocuklara dikkati çekmek için "Filistinli Çocuklar İçin Yürü" sloganıyla eylem düzenledi.

Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi önünde bir araya gelen grup üyeleri, "Filistinli Çocuklar İçin Yürü" çağrısıyla 3. Ahmet Çeşmesi önüne 500'e yakın çocuk ayakkabısı bıraktı.

Ayakkabıların yanına, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu hayatlarını kaybeden çocuklardan bazılarının fotoğrafları ile "İsrail her saatte 5 çocuğu öldürüyor" yazılı döviz konuldu.

Eylemin düzenlendiği alanda, İngilizce ve Türkçe "Filistinli çocukların ömrü bu kadarını yürümeye yetti. Çünkü işgalci İsrail onları katletti. Yolun bundan sonrasını onlar için sen yürü" yazılarının bulunduğu kağıtlar yerlere yapıştırıldı.

"Lütfen bu çocuklar için herkes bir şey yapsın"

Filistin İnisiyatifi Sözcüsü Tülay Gökçimen, yaptığı açıklamada, canlı yayınlarda artık katliamları izlemek istemeyen her meslekten insanın bir araya geldiğini ve organize şekilde Türkiye'nin her yerinde eylemler düzenlediklerini söyledi.

Üsküdar'daki eylemde İsrail'in katlettiği çocukları temsilen 500'e yakın 0-5 yaş arası çocuk ayakkabı getirdiklerini belirten Gökçimen, "Aslında çocuklarımızın katledildiği sayıda ayakkabı getirecek olsaydık Üsküdar Meydanı'nın ayakkabı ile dolması gerekirdi. O kadar çok çocuğumuz öldürüldü maalesef. Biz bu ölümlerin, bu katliamların normalleştirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
İstanbul'da 21 Kasım büyük elektrik kesintisi! Karanlığa gömüleceğiz
İstanbul'da 21 Kasım büyük elektrik kesintisi! Karanlığa gömüleceğiz
İstanbullu akşam saatlerine kadar su yok! Hazırlıkları tamamlayın
İstanbullu akşam saatlerine kadar su yok! Hazırlıkları tamamlayın
İstanbul'da 7 yıl aradan sonra kasımda kar yağdı
İstanbul'da 7 yıl aradan sonra kasımda kar yağdı
Küçükçekmeceli çocuklar ara tatilde doyasıya eğlendi
Küçükçekmeceli çocuklar ara tatilde doyasıya eğlendi
Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümü Yetenek Sınavları Gerçekleştirildi
Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümü Yetenek Sınavları Gerçekleştirildi
Şişli’nin malları Şişli'ye geri kazandırılıyor
Şişli’nin malları Şişli'ye geri kazandırılıyor
İstanbul Barajlarında Yağış Bereketi: Doluluk Oranları Artışta
İstanbul Barajlarında Yağış Bereketi: Doluluk Oranları Artışta
Beylikdüzü İsrail'le ticaret yapan firmalar protesto edildi
Beylikdüzü İsrail'le ticaret yapan firmalar protesto edildi