İsrail'in Gazze Saldırıları Sancaktepe'de Protesto Edildi

Katılımcıların enerjisi yüksekti. Hem Türk hem de Filistin bayraklarıyla birlikte, "Kudüs İslam'ındır", "Filistin için İsrail'e boykot" gibi dikkat çekici sloganlar ve pankartlarla İsrail'in eylemlerini kınadılar.

Osman Tokur'dan Mesaj

Sancaktepe Eğitime Destek Platformu Başkanı Osman Tokur, düzenlenen mitingde önemli bir konuşma yaptı. Tarih boyunca haksızlığa karşı duruşun milletimizin karakteri olduğuna vurgu yapan Tokur, "Siyonizme ve destekçilerine karşı durmaya devam edeceğiz. Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayacağız." dedi.

Tokur, Gazze'de yaşanan acılara dikkat çekerken, tüm dünyanın bu trajediye gözlerini kapatmasına rağmen, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Geniş Katılımlı Miting

Mitinge Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü başta olmak üzere, çeşitli milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve halkın geniş katılımıyla destek verildi.

Toplumun bu büyük mitingde bir araya gelmesi, Gazze'ye olan desteklerinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Gazze ve Filistin halkı için yapılan dualarla, bu anlamlı etkinlik sona erdi.