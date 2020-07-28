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İşletmeciler, halı sahaların yeniden hizmete açılmasını istiyor

Feriköy Stadı'nda bir araya gelen işletmeciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olan sahaların tekrar faaliyete geçmesini talep etti.

İşletmeciler, halı sahaların yeniden hizmete açılmasını istiyor

İstanbul'daki halı saha işletmecileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan sahaların tekrar faaliyete geçmesini istiyor.

Feriköy Stadı'nda bir araya gelen işletmeciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyarak ellerinde Türk bayrakları, afiş ve dövizlerle iş yerlerinin açılması taleplerini dile getirdi.

Halı Saha İşletmecileri ve Sportif Faaliyetleri Federasyonu Başkanı Mahmut Gözüaçık, gazetecilere, Türkiye'de yeni normalleşme süreci kapsamında birçok yerin tekrar hizmete girdiğini ancak sektörlerinin açılmadığını söyledi.

28 Mayıs'ta açıklanan karar sonrası 1 Haziran'da kapılarını açtıklarını ancak İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen yazıyla işletmelerin 2 Haziran'da tekrar süresiz kapandığını anlatan Gözüaçık, şunları söyledi:

"Bizler spor tesisiyiz. Bu sıfatla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri ile Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ruhsatlandırılmaktayız. Bu yanlış anlamayı gidermek üzere İller İdaresi Genel Müdürlüğüne başvurumuzu yaptığımızda bu teknik hata kabul görmüş ve Sağlık Bakanlığına bu yanlışın giderilmesi hususunda resmi yazıyla görüş sorulmuştur. Henüz bir cevap alınamamıştır."

Gözüaçık, işletme sahiplerinin ekonomik olarak çok zor günler geçirdiğini ve halı sahaların tekrar açılmasını istediklerini yineledi.

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