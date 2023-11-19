İSKİ'den Flaş Açıklama: İstanbul Barajlarında Beklenmedik Değişim!

İstanbul, geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun yağışlar sonucu, kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranlarında önemli bir artış gözlemledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) açıkladığı verilere göre, 11 Kasım itibarıyla %16,18 seviyelerinde seyreden doluluk oranları, sonrasında etkili olan yağışlarla beraber %20,54'e yükseldi. Bu artış, İstanbul'un su kaynakları açısından büyük bir rahatlama olarak değerlendiriliyor.

Son Günlerdeki Yağışların Barajlara Etkisi

Son günlerde İstanbul'u etkisi altına alan yoğun yağışlar, barajlardaki su seviyelerinin artmasına neden oldu. Özellikle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Sazlıdere ve Terkos barajlarındaki doluluk oranları dikkate değer bir yükseliş gösterdi. Bu barajlardan Alibey Barajı'nda doluluk oranı %23,37'ye, Darlık'ta %30,7'ye, Elmalı'da %33,81'e, Istrancalar'da %20,27'ye, Sazlıdere'de %5,7'ye, Terkos'ta %12,49'a ve Ömerli'de ise %40,14'e yükseldi.

İstanbul'un Su Güvenliği ve Barajlar

İstanbul'un su güvenliği açısından barajların doluluk oranları büyük önem taşır. Yağışların bu oranları artırması, kentin uzun vadede su sıkıntısı çekme riskini azaltıyor. İstanbul, barajlarındaki su seviyelerini sürekli olarak izleyerek, olası bir su krizine karşı önlemlerini güncel tutmaktadır.

Gelecek Tahminleri ve Önlemler

Meteoroloji uzmanlarına göre, İstanbul'da yağışların devam edeceği ve bu durumun baraj doluluk oranlarını daha da artıracağı öngörülüyor. Bu gelişmeler, İstanbul halkı için su kaynakları konusunda bir rahatlama sağlıyor. Ancak uzmanlar, su tasarrufu ve doğru su yönetiminin önemini vurgulamaya devam ediyorlar.