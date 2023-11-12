İSKİ'den Dev Hamle: İstanbul'a Su Krizine Son Verecek Çözüm Bulundu!

İstanbul, su ihtiyacını karşılamak için yeni ve yenilikçi çözümler arayışında. Şehrin su sorununa çare olması beklenen en önemli projelerden biri, Mutlu Deresi'nden su alımı. Bu proje, İstanbul'un Avrupa yakasına yıllık 100 milyon metreküp ek içme suyu sağlamayı hedefliyor.

İSKİ'nin Alternatif Su Kaynakları Raporu ve Yeni Planlar

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), şehrin su gereksinimlerini karşılamak için çeşitli kaynaklara yönelmiş durumda. Melen Çayı, Sultanbahçedere, Kazandere ve Pabuçdere barajlarından su temin edilmesine rağmen, İSKİ yeni su kaynakları arayışını sürdürüyor. Bu kapsamda, 90 sayfalık bir alternatif su kaynakları raporu hazırlanarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sunuldu.

Mutlu Deresi'nin Önemi ve Projenin Detayları

İstanbul'un gelecekteki nüfus artışını da göz önünde bulunduran İSKİ, Bulgaristan-Türkiye sınırındaki Mutlu Deresi'ni potansiyel bir su kaynağı olarak değerlendiriyor. Şu anda kullanılmayan bu su kaynağının, Avrupa yakasının su ihtiyacını büyük ölçüde karşılaması bekleniyor. Proje, Mutlu Deresi'nden alınan suyun 90 kilometrelik bir yolculuktan sonra Terkos Gölü yakınlarındaki Karacaköy Barajı'na taşınmasını içeriyor.

Yeni Barajın İnşası ve Ekolojik Etkileri

Projenin bir diğer önemli ayağı ise Karacaköy Barajı'nın inşası. Devlet Su İşleri (DSİ) ile iş birliği içinde yürütülecek olan bu proje, doğaya zarar vermeden gerçekleştirilecek bir yeraltı tüneli sayesinde suyun Terkos Gölü'ne taşınmasını mümkün kılacak. Proje şu anda fizibilite aşamasında bulunuyor ve İSKİ, ekolojik dengenin korunması yönünde titiz bir çalışma yürütüyor.