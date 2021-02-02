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İSKİ, İÇME SUYU HAVZALARINI AĞAÇLANDIRIYOR

İSKİ, kent genelindeki içme suyu havzalarının çevresini ağaçlandırıyor. İlk etapta Büyükçekmece, Terkos ve Ömerli'de başlatılan çalışmayla, yıl sonuna kadar 120 bin ağaç dikilecek. Bu sayede, erozyonun önüne geçilecek, su miktarı ve kalitesi artacak.

İSKİ, İÇME SUYU HAVZALARINI AĞAÇLANDIRIYOR

İSKİ, içme suyu kaynaklarının ömrünü ve verimliliğini korumak amacıyla, su havzalarının çevrelerini ağaçlandırıyor. İstanbul'un en önemli su kaynaklarından; Büyükçekmece, Terkos ve Ömerli'de başlatılan çalışmada, bu yıl içinde şimdiye kadar 20 bin ağaç dikildi. 

Çalışmada, su kalitesine olumlu etki eden, uzun ömürlü ağaç tiplerinden;  fıstıkçamı, dişbudak, çınar, akçaağaç, ıhlamur, sedir, ceviz, akasya, kızılağaç, söğüt ve servi ağaçları dikiliyor. Ağaçlandırma sayesinde, baraj çevrelerinde erozyonun önlenmesi, buharlaşmanın azalması, su kalitesi ile miktarının artması ve yeni yeşil alanların kazandırılması amaçlanıyor. 

YIL SONUNA KADAR 120 BİN AĞAÇ DİKİLECEK

İçme suyu havzalarının çevresindeki ağaçlandırma çalışmasıyla ilgili bilgi veren İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy, 'Bu bölgelerin ormanlaştırılması, suyun miktarının ve kalitesinin artmasına etki eder. İSKİ olarak, Büyükçekmece, Terkos ve Ömerli başta olmak üzere, diğer tüm havzalarımızda 300 metrelik bandı ağaçlandırıyoruz" dedi.

İSKİ tarafından devam eden ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, bu yıl sonuna kadar toplam 120 bin ağacın dikilmesi hedefleniyor.  

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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