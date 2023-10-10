İSKİ Duyurdu: İstanbul'da Sürpriz Su Kesintisi: Hangi İlçeler ve Mahalleler Etkilenecek?

İstanbul'un bazı bölgelerini etkileyecek önemli bir su kesintisi haberini aldık. İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri (İSKİ) Genel Müdürlüğü'nden gelen bu bilgilendirmeyle birlikte, İstanbul'da yaşayan vatandaşların bu kesintiden etkilenmemesi adına bilgilenmeleri büyük önem taşıyor.

Önemli Duyuru: İstanbul'da Su Kesintisi

İSKİ'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu bilgilere göre, 11 Ekim 2023'te belirli saatlerde bazı ilçe ve mahallelerde su kesintisi yapılması planlanıyor.

Kesintinin Sebebi Nedir?

İstanbul'un batı ilçelerine su teminini artırabilmek için "Cumhuriyet İçmesuyu Arıtma Tesisi"nden alınan suyun, yeni bir isale hattına bağlanacak olması sebep gösteriliyor. Bu bağlantı nedeniyle Kağıthane, Küçükköy (Beşyüzevler) ve Mahmutbey bölgelerindeki isale hatlarına etkileşimde bulunulacak.

Su Kesintisi Saatleri

11 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 10:00'den 20:00'ye kadar sürecek bu kesinti, toplamda 10 saat süreyle gerçekleştirilecek.

Etkilenecek İlçe ve Mahalleler

İstanbul'un farklı bölgelerinde bulunan vatandaşlar için bu kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekildedir:

Sultangazi: Cumhuriyet, 50. Yıl, Sultançiftliği ve diğer bazı mahalleler.

Cumhuriyet, 50. Yıl, Sultançiftliği ve diğer bazı mahalleler. Eyüpsultan: Pirinççi, Alibeyköy, Karadolap gibi mahalleler.

Pirinççi, Alibeyköy, Karadolap gibi mahalleler. Gaziosmanpaşa: Barbaros Hayrettin, Karadeniz, Karayolları ve diğerleri.

Barbaros Hayrettin, Karadeniz, Karayolları ve diğerleri. Esenler: Havaalanı, Oruç Reis, Turgut Reis ve bazı mahalleler.

Havaalanı, Oruç Reis, Turgut Reis ve bazı mahalleler. Arnavutköy: Merkez, Boğazköy İstiklal ve diğer bazı mahalleler.

Merkez, Boğazköy İstiklal ve diğer bazı mahalleler. Bayrampaşa: Cevatpaşa ve Yıldırım mahalleleri.

Cevatpaşa ve Yıldırım mahalleleri. Bağcılar: Göztepe, 100. Yıl, Demirkapı ve diğer mahalleler.

Göztepe, 100. Yıl, Demirkapı ve diğer mahalleler. Başakşehir: Ziya Gökalp ve İkitelli Organize Sanayii'nin bazı kısımları.

Ziya Gökalp ve İkitelli Organize Sanayii'nin bazı kısımları. Küçükçekmece: Atakent, Halkalı, İnönü ve diğer bazı mahalleler.

Vatandaşların bu kesintiye hazırlıklı olmaları için önceden tedbirlerini almaları ve gerekli önlemleri almaları önerilmektedir. Kesinti süresince mağduriyet yaşamamak adına su stokları yapılabilir. İSKİ, kesinti sonrasında normal su teminine en kısa sürede geçiş yapmayı planlıyor.