İSKİ Duyurdu! İstanbul'da Su Kesintileri Kimleri Etkileyecek? İşte Detaylar

İstanbul'un ana su ve atıksu hizmet sağlayıcısı olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kesinti duyurusu yapmıştır. Peki, hangi İstanbul ilçeleri bugün su kesintisi yaşayacak? Etkilenecek semtler ve kesinti süreleri hakkında bilmek istediğiniz her şey bu haberde!

İSKİ'nin Yayımladığı Kesinti Programı: İstanbul'da Sular Ne Zaman Kesilecek?

İstanbul, suyunu kaybetmekten korkan bir şehir haline gelmiştir. Tarihi boyunca zengin su kaynaklarına sahip olmasına rağmen, artan nüfus yoğunluğu ve altyapı sorunları nedeniyle kesintiler yaşanmaktadır. İSKİ'nin resmi web sitesinde yayınlanan güncel su kesinti programına göre, hem Avrupa Yakası hem de Anadolu Yakası'nda kesintiler gerçekleşmektedir.

25 Eylül'de Hangi İlçeler Etkilenecek: İSKİ Duyuru Detayları

25 Eylül tarihli kesinti programına göre;

İlçe: Beykoz

Etkilenen Mahalleler: Anadolufeneri, Kaynarca

Nedeni: İçme suyu şebekesinde oluşan 150 mm çaplı hatta arıza

Kesinti Bitiş Saati: Tahmini olarak 25/09/2023, saat 13:00

İlçe: Kağıthane

Etkilenen Mahalleler: Merkez, Nurtepe

Nedeni: İçme suyu şebekesinde meydana gelen 100 mm çaplı hatta arıza

Kesinti Bitiş Saati: Tahmini olarak 25/09/2023, saat 12:00

İlçe: Şile

Etkilenen Mahalleler: Çavuş, İmrendere

Nedeni: İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle 100 mm çaplı hatta arıza

Kesinti Bitiş Saati: Tahmini olarak 25/09/2023, saat 15:00

Su Kesintisini Yönetmek: Öneriler ve Çözüm Yolları

Su kesintisi yaşandığında, vatandaşlar genellikle mağdur olmamak için nelere dikkat etmelidir? İşte bazı öneriler:

Kesinti öncesinde yeterli miktarda su stoğu yapın. Kesinti süresince suyu sadece gerekli durumlar için kullanın. Evinizde bulunan su depolarını kesinti öncesinde doldurun.

İstanbul'da Su Kesintisi Güncel Bilgileri

İstanbul'da sıkça yaşanan su kesintileri, vatandaşların günlük yaşantısını olumsuz etkilemektedir. İSKİ'nin güncel duyurularını ve kesinti programlarını yakından takip ederek, olası mağduriyetlerin önüne geçebilirsiniz.