İMAMOĞLU’NDAN VATANDAŞLARA ‘KÜÇÜKÇAMLICA KORUSU’ DAVETİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar’daki Küçükçamlıca Korusu’nu, eski ve yıpranmış alanları ekolojiye uygun şartlarda dönüştürerek, yeniledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni çehresiyle İstanbulluların hizmetine giren koruda, kısa bir sabah yürüyüşü gerçekleştirdi. İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Çağatay Seçkin’den alanla ilgili bilgi alan İmamoğlu, parkta bulunan ağaçların yaş ve sağlık durumlarını teknolojik cihazlarla tespit eden görevlilerin çalışmalarına tanıklık etti. Yürüyüş sırasında Yuvamız İstanbul Gülsuyu Kreşi’nin “doğa dedektifi” öğrencileriyle karşılaşan İmamoğlu, miniklerle renkli sohbetler gerçekleştirdi. Bir öğrencinin, “Bir ara bizim okula da gel” sözleri, gülüşmelere neden oldu.

398 YAŞINDAKİ AĞACIN ÖNÜNDE KONUŞTU

Yenilenen Küçükçamlıca Korusu’nu yerinde deneyimlemek istediğini aktaran İmamoğlu, “Burayla ilgili güzel cümleler duyuyorum uzun zamandır. Buradaki iş toparlandı, bitti. Artık tümden vatandaşa hazır olduğunu duyurmak, böyle güzel bir parkın nasıl bir yaban yaşamını da kendi içinde barındırdığını hissettirmek adına bugün buradayız sabah minik bir yürüyüş gibi. Ama heyecanla, buraya gelip böyle bir saat doya doya yürüyüş yapmak için plan yapacağım hızlıca. Olağanüstü bir iş çıkmış. Neredeyse artık 500 yıllık diyebileceğimiz bir geçmiş var burada, müthiş bir tarih var” diye konuştu. Korunun sembollerinden 398 yıllık ata fıstık çamı ağacının önünde konuşan İmamoğlu, “Hani ‘Yönetici haddini bilmeli’ diyoruz ya bazen, demokrasinin en önemli kuralı, ağacı görüp, haddini bilip görevine daha iyi sarılıp, burada ne anıtlar, eserler var dünyada, şehirlerde diye saygı duymalı. Bu da onun bir simgesi gibi burada asil bir biçimde duruyor. Vatandaşlarımızı Çamlıca Korusu’na bekliyoruz” dedi.

GEÇMİŞİ 1654 YILINA DAYANIYOR

İBB, geçmişi 1654 yılına dayanan, 271.443 metrekarelik bir alana sahip, İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 15.11.1995 tarih ve 7755 sayılı kararı ile “Doğal Sit Alanı” olarak tespit edilmiş olan koruyu; eski ve yıpranmış çocuk oyun alanları, havuz, şelale, yürüyüş yolları, yaya yolları, araç yolları, otopark alanları, internet, WC ve diğer altyapısını ekolojiye uygun şartlarda yenileyerek İstanbulluların hizmetine sundu. Korunun aydınlatma sistemi de tamamen elden geçirildi. Ekolojik kimliğine zarar veren ve yaban hayatını olumsuz etkileyen yüksek aydınlatma direkleri, korunun kimliğine ve yaban hayatına uygun alçak aydınlatma direkleri ile değiştirilip, ışık kirliliği önlendi.