İmamoğlu'ndan Öğrencilere: Haklarınızı ve hukukunuzu iyi öğrenin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurum olarak 81 kişilik konferans salonu kazandırıp, spor ve laboratuvar malzemesi desteği sundukları Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Vefa Poyraz Anadolu Lisesi’ni, ziyaret etti. Okul ziyaretinde İmamoğlu’na İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Barış Yıldız da eşlik etti. Yıldız, İmamoğlu ile “Buraya, öğretmenler gününü dolayısıyla, 3 gün içinde bir konferans salonu yapıldı. Şu an hazır hale getirdik. Aynı zamanda bahçesine, taşınabilir ve hareketli basketbol potalarından 2 tane temin ettik. Bilgisayar ve spor malzemelerini de okulumuza teslim ettik. Laboratuvar ve projeksiyon taleplerine de bakacağı” bilgilerini paylaştı.

İMAMOĞLU’NDAN ÖĞRENCİLERE: “İBB DE GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ DE SİZİN”

Öğrencilerin alkışları eşliğinde okula giren İmamoğlu, okul müdürü Hüseyin Boyraz tarafından odasında ağırlandı. 9D sınıfında öğrencilerle bir araya gelen İmamoğlu, lise yıllarının eğitim hayatında unutamadığı anlar olarak kaldığını belirtti. Öğrencilere kendisinden bir talepleri olup olmadığını soran İmamoğlu, “Belediye, bazen insanlara uzak gelir. Ama aslında hayatın en fazla içindeki kurumdur belediye kurumu, yerel yönetim. Yani yerelde ilk temas ettiğimiz, ilk konuştuğumuz devlet kurumu aslında. Gaziosmanpaşa Belediyesi de sizin belediyeniz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de sizin belediyeniz. İkisi farklı alanlara hizmet ediyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin örneğin hizmet sınırları var ilçe belediyeleri olarak, bizim gibi büyükşehir belediyesinin farklı hizmet sınırları var. Örneğin; ana caddelerin bir kısım sorumlulukları bizde, ara sokakların sorumlulukları ilçe belediyesinde. Örneğin; ilçelerde çöp toplamayla ilgili konu ilçe belediyesinde, yani Gaziosmanpaşa'da. Ama atık su, yani kanalizasyon gibi hizmetleri biz veriyoruz. Biz, o altyapıda bir eksik varsa, toparlıyoruz. Bunun gibi birçok konu. Birbirinden ayrık. Düzeltilmesi gereken hususları da var. Ama ikisi de halka ait kurumlar. Halkın oylarıyla seçilen kurumlar” bilgilerini aktardı.

“HER GENÇ HAKKINI, HUKUKUNU İYİ BİLMELİ”

Demokrasiyi, kişilerin hak ve özgürlüklerini koruyan bir yönetim sistemi sözleriyle tanımlayan İmamoğlu, “Bunun belki de başlangıç aşaması yerel yönetim. Bu bakımdan haklarınızı ve hukukunuzu iyi öğrenin. Her çocuk, her genç, her vatandaş hakkını, hukukunu iyi bilmeli ki hakkını ve hukukunu savunabilsin, koruyabilsin ve geliştirebilsin. Bu bağlamda, bunları iyi öğrenmeniz, özgüveni yüksek bireyler olmanız önemli. Ben, Atatürk'ün o sözünü çok severim: ‘Fikri hür, vicdan hür bireyler…’ Hem fikren hem vicdanen kendisi olan insanlar ve bizim o kişiye saygı duymamız, birbirimize saygı duymamız, birbirimizin yaşam biçimine, duygularına, düşüncelerine saygı duymamız çok kıymetli. O zaman daha huzur içinde bir toplum olabiliriz. Bu bakımdan her birimizin bu prensiplere uygun bir gelecek kurmanıza ihtiyacımız var. Özellikle genç kızlarımızın, genç oğullarımızın uyum içerisinde, birbirine saygı duyacak şekliyle bir gelecek kurmasını çok değerli buluyoruz” şeklinde konuştu.

ÖĞRETMENLERİN “24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ”NÜ KUTLADI

Öğrencilerin ardından öğretmenler odasını da ziyaret eden İmamoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü erkenden kutladı. “Öğretmenlerimizin çok daha iyi koşullarda, çok daha hak ettiği, özlük haklarının olduğu bir ortamda buluşmayı elbette diliyoruz” diyen İmamoğlu, “İnsanın varlığı, insanın varoluşu, insanlığın varoluşu noktasında çok temel adımları sizler sayesinde elde ediyor ve temel doğruları sizler sayesinde öğreniyorlar” ifadelerini kullandı. Fırsat buldukça okul ziyaretleri gerçekleştirdiğini kaydeden İmamoğlu, “Her gittiğimiz okulda, varsa yapabileceğimiz şeyler, onları da öğreniyoruz ve yerine getirmeye gayret ediyoruz. Eğitime yapılan her hizmetin çok önemli olduğunun, çok değerli olduğunun farkındayız. İnsanlarımızın, toplumumuzun gelişmesinin birinci ve çok önemli unsurunun eğitim olduğunun farkındayız. Bu bakımdan bu sahaya ayırdığımız gücümüzü, bütçemizi katlayarak artırmaya devam ediyoruz. Çocuklara açtığımız kreşlerden yurtlarımıza, öğrencilere sağladığımız burs imkanlarından okullarımıza verdiğimiz destekleri artırma noktasında attığımız adımlara varıncaya kadar; daha önce olmayan, şimdi olan ya da olup, şimdi daha çok geliştirdiğimiz yoğun hizmet hatlarımız var. İnşallah insanlarımızı, başta sizin gibi değerli meslek sahibi öğretmenlerimizi mutlu eden bir yönetim süreci sağlarız. Temennimiz o. Neticede size ait olan, devletimizin kurumlarının seçimle gelmiş emanetçileriyiz. İnşallah onu layıkıyla yerine getirir ve sizlerin de güzel cümlelerini hak ederiz” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLERDEN YOKSUL ÖĞRENCİLER İÇİN GIDA VE ULAŞIM YARDIMI TALEBİ

Öğretmenlerine eşlik eden iki öğrenci, İmamoğlu’nu, önümüzdeki mayıs ayında, İBB tarafından hizmete açılan konferans salonunda düzenleyecekleri şiir etkinliğine davet etti. Davetten duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, “Mutlak gelmeyi arzu ederim. Umarım bu talebinizi yerine getiririz. Bunu şimdiden not alacağız. Takip edeceksiniz. Biz de takip edeceğiz” dedi. Bir öğretmen İmamoğlu’na; ekonomik krizden dolayı bazı öğrencilerin okula kahvaltısız geldiklerini ve bazı öğrencilerin uzak yerlerden yürüyerek gelmek zorunda kaldıklarını aktardı ve İBB’den bu konuda yardımda bulundu. İBB’nin, 500 bine yakın ihtiyaç sahibi aileye gıda ve ulaşım anlamında yardımlarda bulunduğuna dikkat çeken İmamoğlu, bu kapsamda tespit edilecek öğrencileri de bu rakama dahil edebileceklerini belirtti. Okulun spor salonu olmadığı bilgisini alan İmamoğlu, geçmiş dönemden bu yana İBB’nin, her yıl belli sayıda okulun spor salonunu yaptığı bilgisini paylaştı. İmamoğlu, yanında bulunan yardımcılarına, ziyaret ettiği okulun da bu kapsamda sıraya alınması talimatını verdi.

ÖĞRENCİLERİN YOĞUN İLGİSİYLE KARŞILAŞTI

İmamoğlu, 10. sınıf öğrencisi Irmak Gündoğdu’nun, “Okulumuzda çok fazla resme, sanata karşı ilgili, çok da yeteneği olan öğrenciler var. Ama malum şartlar üzerine çok fazla imkanları olmuyor. Okulumuz elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor ama bu imkanlar bir raddede kısıtlı kalıyor. Maddi-manevi olarak destek veriyorlar ama malzeme eksiği çok sağlanamıyor. Bunun üzerine yapacağınız bir şeyler olur mu” sorusuna, “Olabilir tabii. Neler olabilir? Farklı yetenekteki arkadaşlarımızı, başka koşullarda da destekleyici fırsatlar yaratabiliriz. Biz de sahada destek oluyoruz. Ona ayaküstü bir cevap vermeyeyim. Arkadaşlarımla öğretmenim konuşsunlar” yanıtını verdi. Öğretmenler odasının ardından konferans salonunu da gezen İmamoğlu, okul çıkışında öğrencilerin teneffüsüne denk geldi. Alkışlarla sevgi gösterilerinde bulunan öğrenciler, İmamoğlu’yla fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı. Öğrencilerden bazılarının telefonu alan İmamoğlu, toplu selfie (özçekim) yaptı. Öğrenciler, karşılamada olduğu gibi, veda da İmamoğlu’nu alkışlarla uğurladı.