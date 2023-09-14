İmamoğlu: Şimdiden uyaralım, laflarınızda boğulursunuz!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Yeni Yatırımlar Yeni Atılımlar” başlığı altında Bahçelievler Kocasinan Spor Tesisi ve Zeminaltı Otoparkı’nın yapımını geçtiğimiz günlerde başlattı. Şirinevler Mahallesi’nde inşa edilecek tesis için düzenlenen tanıtım toplantısı, CHP İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, sırasıyla; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay ve İmamoğlu birer konuşma yaptı. 1990-2002 yılları arasında Bahçelievler ile Güngören ilçelerinde iş ve ev yaşamının geçtiğini aktaran İmamoğlu, bu nedenle bölgenin sorunlarını yakından bildiğini kaydetti. Yaptıkları her hizmete, ortak akıl süzgecinden geçirerek ve paydaşlarıyla konuşarak başladıklarını belirten İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

“ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ”

“Proje yapmak, projenin tasarımının şekillenmesini sağlamak meselesi, sadece bir mimari öngörüyle, sadece şehircilik tasarımıyla bitmiyor. Tabii ki onlar çok önemli, ana disiplini ana unsurları. Fakat hele hele bu tür geçmişi olan mahallelerin, geçmişi olan noktaların duygularını da karşılayan bir yapıyı oluşturmak şart. Bu yapıyı oluşturmak, sadece oturanların ihtiyaçlarını karşılamayla da şekillenmiyor. Aynı zamanda güncel ihtiyaçları da kollamak ve gözetmek zorundayız. Biz, bu şehrin bütün sorunlarının çözümünde böylesi bir aklın çok fayda verdiğini gördük. Bizdeki hakim anlayış, tümüyle bu yolculuk. Yani şunu düşünmüyoruz: İnsanın tekil bir zihinle, tekil bir bakış açısıyla çözüm ürettiği noktada, aslında toplumun büyük bir kesimini nasıl ihmal ettiğini, nasıl yok saydığını ve şehirciliğe de katkı noktasında ne yazık ki arzu edilen sonucu vermediğini görüyoruz. Bu yönüyle biz, tam da bu bakış açısıyla, meseleyi oy getiren, götüren, şu kesime yarayan, yaramayan olarak bakmadık. Toplum faydasına, şehrin faydasına projeler ürettik, üretmeye devam ediyoruz. İstanbul'un 39 ilçesinde aynı şeyi yapıyoruz.”

“GÖZÜNÜ NEFRET BÜRÜMÜŞ SİYASET SON BULMALI”

“Ben, bu şehrin bütün sorunlarının çözülebileceğine olan inancımla, kesinlikle siyaset tarzı olarak insanları bölüştüren, ayrıştıran değil, siyaset tarzıyla birleştiren, buluşturan anlayışla iş üretmenin de ne kadar mümkün olabildiğini 4,5 yılda İstanbul’da gösterdiğimizi düşünüyorum. Siyaset, gerçekten bazı duyguları artık yok etmeli. Gözünü nefret bürümüş, ses tonunu en yüksek tonda çıkartmaya çalışan, hakaret eden, farklı düşünceleri yok sayan, farklı insanları, kitleleri, kendisine oy vermeyen kitleleri sanki ikinci sınıf vatandaşmış gibi gören zihniyetin artık son bulması gerekiyor. Siyaset, gözünü nefret bürümüş düşmanlar arasında değil, vatandaşı temsil ettiklerini bilen, birbirlerine saygı gösteren rakipler arasında yapılmalıdır. Biz, tam da böyle bir yolculuğu sağlamak zorundayız. 6 ay sonra yerel seçim var. Allah bilir, yine hakkımızda neler diyecekler değil mi? ‘Terörist, darbeci, katil…’ Düşünsenize hem ‘terörist’ hem ‘darbeci’ hem ‘katil’ ama sokakta geziyor, hatta halka hitap ediyorsunuz. Şimdiden uyaralım: Ağzını bu anlamda bu dille açmak isteyenler varsa, sakın denemeyin. Laflarınızda boğulursunuz. Bu millet size, inanın çok büyük ders verir. İnce hesaplarınız şaşmış veya başka başka hesaplarla farklı ilişkilere girmiş olabilirsiniz. Bizim hakkımızda kuracağınız bütün kötü cümleler, dönüp sizi vurabilir. Gelin siyaseti nezaket içinde yapalım. O bakımdan iftira atmaya veya hakaret etmeye, siyaset arenasında son verelim.”

“SİYASET, TOPLUMUN BİRLİĞİ, BERABERLİĞİ İÇİN YAPILIR”

“Ben buraya, bir ortaokul ziyaretinden geliyorum. İnanınız konuşurken, bir cümle kurarken, beni başta kendi evlatlarım dinliyormuş gibi, sonra beni burada bulunan kıymetli annelerin babaların ya da beni izleyen ailelerin çocukları, eşleri dinliyormuş gibi konuşmaya gayret ediyorum. Siyasetin çocuklarımıza, gençlerimize huzurlu, mutlu, güzel bir ülke bırakmanın aracı olduğunu biliyorum. Ben onun için siyaset yapıyorum. Yoksa yapmam ki. Tek bir sebebi var; gerçekten böyle bir ülke, böyle bir toplum bırakmak. O bakımdan siyaset, yalnız gençlere spor tesisleri yapmak için değil, o gençler aynı zamanda oraya geldiklerinde birbirlerine sevgi, saygı beslesin, birlikte güzel işler başarsın diye yapılır. Siyaset, toplumun birliği, beraberliği için yapılır. Bu anlayış içinde yeni atılımlara ve yatırımlara ara vermeden devam edeceğiz. Çocuklarımız, gençlerimiz mutlu olsun diye, keyifle, gururla, cesaretle çalışmaya devam edeceğiz. Bugünkü gibi açılışlar yapmaya, temeller atmaya, projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Kreşiyle, otoparkıyla, muhtarlık binasıyla, koşu ve yürüyüş alanlarıyla, bisiklet parkurlarıyla, stadyumuyla, tüm birimleriyle bu güzel spor tesisinin çok sevdiğim, hayatımın önemli bir kesitinin geçtiği Kocasinan'a, Bahçelievler'e ve bütün İstanbul'umuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese şimdiden yürekten teşekkür ediyorum.”

BİRBİRİNDEN FARKLI BİRİMLER OLACAK

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Alpay’ın verdiği bilgilere göre; Kocasinan Spor Tesisi ve Zemin Altı Otopark Projesi, 18 Bin 500 metrekare alanda, toplam 33 Bin 600 metrekare inşaat alanı ile hizmet verecek. Proje içinde 7 bin 400 metrekare büyüklüğünde futbol stadyumu bulunuyor. Spor tesisi birimleri içinde; 956 kişilik tribün, kulüp birimleri, soyunma birimleri, hakem-antrenör-görevli birimleri, idari birimler ve etkinlik amfisi mevcut. 5 bin 600 metrekare bitkisel peyzaj, bin 730 metrekare sert zemin peyzajının bulunduğu projede, 27 bin 700 metrekare büyüklüğünde zemin altı otopark planlanıyor. Kapalı otopark kapasitesi; 31 engelli, 43 elektrikli araç olmak üzere toplam 732 otomobil, 42 motosiklet, 36 bisiklet, 36 skuter olarak planlandı. Proje alanında toplam 1.300 metrekare büyüklüğünde kreş alanı bulunuyor. 5 sınıfı bulunan kreş, yaklaşık 100 öğrenci kapasitesine sahip. Yine aynı projede 140 metrekare büyüklüğünde muhtarlık birimleri mevcutken; temel atılan proje, 340 metre uzunluğunda bisiklet yolu ve yine aynı uzunlukta koşu parkuruna sahip.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da toplantı alanında yanıtladı. İmamoğlu, “İYİ Parti sözcüsü Sayın Kürşat Zorlu, ’81 ilde kendi adayımızı çıkartacağız’ diye bir açıklama yaptı. Siz, dün yaptığınız açıklamada ‘Sayın Akşener'in aslında kapıları kapatmadığını düşünüyorum’ demiştiniz. İYİ Parti’den gelen bu açıklamadan sonra sizin düşünceleriniz neler” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ben, hala aynı düşünüyorum. Yani neticede Sayın Akşener'in, Sayın Genel Başkanın daha önceki ifadelerini de dinlediğimi ve özenle dinlediğimi, takip ettiğimizi söyledim. Ben, dünkü açıklamaları da sayın sözcünün farklı yorumları da dinledim. Takip ediyorum. Ben, hala ittifakın ve ittifak sürecinin gerekli olduğunu, Türkiye'de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum. Açıkçası dünkü yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum. Tabii bunu zamanla göreceğiz. Zaten en önemli unsurun toplumsal ittifak olduğu ve özellikle muhalefet tabanının güçlü bir ittifak modeliyle sonuca kavuşabileceğini bilen birisiyim. Bunu özenli bir şekilde İstanbul'da yaşadık ve yaşattık. Başta Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti ittifakının yanı sıra, güçlü bir ‘İstanbul İttifakı'nın tesisiyle, bambaşka bir demokrasi mücadelesi verildi ve kazanıldı. Yine büyük bir demokrasi mücadelesinin verilmesi ve kazanılması hususunda diyalog çerçevesini en yüksek seviyede tutan, toplumsal katmanlarını en iyi şekilde analiz eden ve bu görüşmeleri titiz bir biçimde, İstanbul ve Türkiye için en doğru demokrasi yolculuğun tarifleme adına yapmaya hazır, gayretli bir ekibiz. Böyle bakıyoruz sürece. Ve biz bunu başaracağımızı düşünüyoruz. Başarırız da. Buna bu anlamda yine en güçlü şekliyle Sayın Akşener, İYİ Parti, İYİ Parti yöneticileriyle müzakerenin diyalogun çok sağlıklı bir yürütülebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var. Zaman gösterecek.”