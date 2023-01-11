Son Dakika

İmamoğlu'nun metroyla ilgili sözlerine AK Parti'li meclis üyelerinden tepki

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun 6 Ocak'ta Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın açılışında, kendisinin, 3,5 yıllık dönemde 46,2 kilometre metro hattı yaptığı ifadelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İSTANBUL 11.01.2023, 13:07
İmamoğlu'nun metroyla ilgili sözlerine AK Parti'li meclis üyelerinden tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "AK Parti, 2019 yılında İBB'yi teslim ettiğinde İstanbul'da ortalama hız 33 kilometreydi, şu anda 24 kilometreye düştü. Gördüğümüz manzara ve bilimsel verilere baktığımızda, ulaşım sorun olmaktan çıkmak yerine ulaşım sorunu büyüyerek yoluna devam ediyor." dedi.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun 6 Ocak'ta Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın açılışında, kendisinin, 3,5 yıllık dönemde 46,2 kilometre metro hattı yaptığı ifadelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Göksu, dünya metropolleri arasında en hareketli kentlerin başında gelen İstanbul'un başlıca probleminin ulaşım olduğunu söyledi.

İstanbul'da yerel yöneticilerin en çok uğraşması gereken alanın kenti ulaşılabilir hale getirmek olduğunu vurgulayan Göksu, İmamoğlu'nun seçim kampanyasında, "İstanbul'da ulaşımı sorun olmaktan çıkartacağım." vaadiyle geldiğini ancak 4 yıllık süreç içerisinde bu vaadin yerine getirilmediğini savundu.

AK Parti döneminde ulaşıma yapılan yatırımlar sayesinde, kentte ulaşımın daha iyi olduğunu belirten Göksu, "AK Parti, 2019 yılında İBB'yi teslim ettiğinde İstanbul'da ortalama hız 33 kilometreydi, şu anda 24 kilometreye düştü. İstanbul halkı elbette bunu değerlendirecek ve kararını verecek. Gördüğümüz manzara ve bilimsel verilere baktığımızda, ulaşım sorun olmaktan çıkmak yerine ulaşım sorunu büyüyerek yoluna devam ediyor." diye konuştu.

"İBB'nin, teslim ettiğimiz 105 kilometre metroyu bitirmiş olması gerekirdi"

Göksu, AK Parti döneminde İstanbul için raylı sistem, kara yolu ve deniz ulaşımıyla ilgili ulaşım master planını yaptıklarını ancak bunun uygulanmadığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Biz İstanbul'da ulaşım master planını yaparak bunların hepsini 1,5 yılda yapabilecek noktaya getirmişiz. Elinizde İstanbul'un bütün altyapı sisteminin haritası var. İstanbul'da nereye metro yapılması gerektiğinin bütün projeleri var. Ne olur, elinizdeki projeleri alın. Kaynağınız var. Alın ve İstanbul halkının ulaşım sorununu çözün. İstanbul halkının ulaşım sorunu, algı ve manipülasyonla çözülmez."

Tevfik Göksu, Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın asansörlerinin ve yürüyen merdivenlerinin çalışmadığını belirterek, "Bir insan metroya gitmek için metroda merdiven bulamıyorsa, yaptığınız algının bir anlamı yoktur. 29 kilometresi bizim dönemde bitmiş ve anahtar teslim. Şu anda kendisinin yaptığı metro 7,2 kilometre. Yıllık ortalaması 2 kilometre. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 4 yıllık sürede bizim teslim etmiş olduğumuz 105 kilometre metroyu bitirmiş olması gerekirdi." dedi.

Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kendisinin "en çok metro yapan belediye başkanı" olduğunu söylediğini ama bunun doğru olmadığını, mevcut yönetimin bir tane metro aksı dahi belirleyemediğini savundu.

İmamoğlu'nun açtığı metro hatlarının AK Parti döneminde yapıldığını söyleyen Göksu, "Şimdi çıkmış, bizim anahtar teslimi bitirdiğimiz metroları kendi açtı. Bunu 'kendim yaptım' olarak söylüyor. Yani insan bunu söylerken gerçekten biraz haya eder, utanır." değerlendirmesini yaptı.

"Yeni yönetim, var olan ivmeyi tam tersine çevirdi"

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir de İstanbul'da 2004 yılına kadar olan raylı sistemin 44 kilometreden 300 kilometreye çıkarıldığını belirterek "AK Parti döneminde, 44 kilometre olan raylı sistemlerin uzunluğu, imal edilen metrolardaki ilerleme oranlarını da dahil edersek yaklaşık 300 kilometreye çıktı. Bu çok önemli. 2004-2009 yılları arasında özellikle planlama süreçleri yoğun bir şekilde yapıldı. İmalat kısmen devam ederken. Özellikle 2009'dan sonraki yıllarda, 2019'a kadar, 10 yıllık süreçte çok ciddi manada İstanbul'da bir metro seferberliği yapıldı." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 11 Ocak 2023
İmsak 06:51
Güneş 08:21
Öğle 13:17
İkindi 15:40
Akşam 18:02
Yatsı 19:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 17 39
2. Fenerbahçe 17 35
3. Başakşehir 17 34
4. Adana Demirspor 17 30
5. Beşiktaş 16 29
6. Trabzonspor 17 29
7. Konyaspor 17 27
8. Alanyaspor 18 24
9. Kayserispor 17 23
10. Karagümrük 17 20
11. Gaziantep FK 17 19
12. Ankaragücü 17 19
13. Giresunspor 17 19
14. Kasımpaşa 17 18
15. Antalyaspor 16 17
16. Hatayspor 17 17
17. Sivasspor 17 15
18. Ümraniye 17 14
19. İstanbulspor 17 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 17 39
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Liverpool 17 28
7. Fulham 18 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 17 25
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 17 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 16 32
4. Real Betis 16 28
5. Atletico Madrid 16 27
6. Villarreal 16 27
7. Athletic Bilbao 16 26
8. Osasuna 16 24
9. Rayo Vallecano 16 23
10. Mallorca 16 22
11. Valencia 16 19
12. Girona 16 18
13. Getafe 16 17
14. Almeria 16 17
15. Real Valladolid 16 17
16. Celta Vigo 16 16
17. Sevilla 16 15
18. Cadiz 16 15
19. Espanyol 16 14
20. Elche 16 4